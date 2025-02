A Inglaterra lembrou -se na quinta -feira Pałka Wicketkeper Jamie Smith para a partida de abertura dos Trophys of Masters contra a Austrália em Lahore. O jogador de 24 anos deixou a série anterior de um dia contra a Índia, na qual a Inglaterra perdeu por 3 a 0 no mês passado, mas no sábado ele mantinha o portão e o bastão na terceira partida. Jofra Archer, Brydon Cars e Mark Wood foram chamados de ataque de costura da banda. Os ex -vencedores da Copa do Mundo na Inglaterra nunca venceram o troféu dos campeões. Eles são colocados no Grupo B juntamente com a Austrália, Afeganistão e África do Sul.

Paquistão, Índia, Nova Zelândia e Bangladesh estão no Grupo A. As duas melhores páginas de cada grupo se qualificam para as semifinais.

A equipe da Inglaterra para enfrentar a Austrália no sábado: Phil Salt, Ben Duckett, Jamie Smith, Joe Root, Harry Brook, Jos Buttler (Capitão), Liam Livingstone, Jofra Archer, Brydon Cars, Adil Rashid, Mark Wood

