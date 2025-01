Antevisão da semana 18 da NFL: mergulho profundo Vikings-Lions, Bengals-Steelers e Falcons-Panthers | Futebol 301

Neste episódio de Futebol 301Nate Tice e Charles McDonald mergulham profundamente no drama de alto risco da Semana 18, analisando os maiores confrontos da NFL, incluindo o confronto altamente antecipado entre o Minnesota Vikings e o Detroit Lions. Com o primeiro lugar em jogo, Nate e Charles antecipam o que deverá ser uma luta de cavalos para sempre. Será que a defesa do Lions, lidando com lesões graves, poderá resistir ao explosivo ataque dos Vikings liderado por Justin Jefferson? E será que a defesa agressiva do Minnesota pode impedir o intenso jogo de corrida dos Leões? Os caras exploram esses confrontos e muito mais à medida que explicam o que torna este jogo obrigatório.

Além da NFC North, os anfitriões abordam o confronto iminente do Cincinnati Bengals com o Pittsburgh Steelers, com posições nos playoffs e possíveis saídas (incluindo o futuro de Tee Higgins) se aproximando. Nate e Charles também opinam sobre os Kansas City Chiefs lutando contra o Denver Broncos, com algumas brincadeiras alegres sobre zagueiros reserva e uma tangente engraçada sobre a presença pouco ortodoxa de Carson Wentz em campo. A dupla também dá suas opiniões e previsões sobre os confrontos Cleveland Browns x Baltimore Ravens, Atlanta Falcons x Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers x New Orleans Saints.

Como sempre, a equipe conclui com uma pergunta sobre o correio, onde Charles dá recomendações de livros para ler se quiser saber mais sobre esquemas e terminologia do futebol.

(15:50) – Vikings @ Leões

(41:15) – Bengals @ Steelers

(46:10) – Falcões @ Panteras

(53:20) – Chefes @ Broncos

(58:40) – Santos @ Buccaneers

(1:05:00) – Pergunta da semana sobre mala postal

Jared Goff e Sam Darnold se enfrentarão na noite de domingo para determinar o vencedor da divisão Norte da NFC e o primeiro lugar nos playoffs da NFC.

🖥️ Assista este episódio completo em YouTube

Confira o restante da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo