Antevisão do Aberto da Austrália: Novak Djokovic tenta voltar ao topo, Aryna Sabalenka busca o terceiro troféu consecutivo

O Aberto da Austrália começa no domingo, o primeiro grande torneio do calendário e o início não oficial da temporada de tênis de 2025. Deixe o sol brilhante e as quadras azuis elétricas de Melbourne transportá-lo para o outro lado do mundo, onde é verão em vez de verão. triste inverno.

Aryna Sabalenka e Jannik Sinner tentarão defender seus títulos de 2024, mas cada um terá uma competição acirrada para conquistar os troféus individuais femininos e masculinos de 2025.

As melhores histórias masculinas

Novak Djokovic Ele pode ser o sétimo favorito, mas o seu sucesso anterior em Melbourne não pode ser ignorado. Agora com 37 anos, ele teve um ano ruim em 2024, não conseguindo vencer nenhum Grand Slam pela primeira vez desde 2017. Considerando tudo isso, um “ano ruim” para Djokovic superaria outros jogadores: em 2024 ele ganhou a medalha de ouro olímpica. Ele vinha perseguindo toda a sua carreira. Armado com o novo técnico Andy Murray (sim, aquele Andy Murray), Djokovic agora busca ganhar o 11º troféu do Aberto da Austrália de sua carreira e seu 25º Grand Slam recorde.

Pecador Jannik é o atual campeão do Aberto da Austrália no individual masculino. Seu troféu de 2024 foi sua primeira vitória no Grand Slam e deu início a um ano eletrizante em que se tornou o número 1 do mundo, venceu seu primeiro Aberto dos Estados Unidos, levou a Itália à vitória na Copa Davis e venceu as finais. Em 2024, ele também testou positivo para uma substância proibida que, segundo ele, entrou em seu organismo por meio de um spray usado por sua massagista. Ele evitou a suspensão depois que um tribunal independente da Agência Internacional para a Integridade do Tênis decidiu, em agosto, que ele não era culpado. O Aberto da Austrália será nossa primeira chance de ver Sinner em 2025, já que ele ainda não jogou este ano.

Número 3 do mundo Carlos Alcaraz Ele tentará recuperar alguma glória após o término da temporada de 2024. Ela venceu seu primeiro Aberto da França e seu segundo em Wimbledon no ano passado, mas seu jogo sofreu um declínio acentuado depois disso. Ele perdeu na primeira rodada do Cincinnati Open e na segunda rodada do US Open, que venceu em 2022, e não conseguiu avançar da fase de grupos do ATP Finals. Ele, assim como Sinner, ainda não jogou em 2025, mas se prepara para sair por cima (tanto literal quanto metaforicamente): o Aberto da Austrália é o único Grand Slam que ele precisa vencer para completar sua carreira Slam.

americano Taylor Fritz Ele fez grandes avanços em 2024. Ele agora está em quarto lugar no ranking mundial e esteve fantástico na United Cup, onde superou Hubert Hurkacz para ajudar os Estados Unidos à vitória. Já passou o tempo de nos perguntarmos se sua fuga é real. Ele nos mostrou que sim. Se Fritz estiver no seu melhor e tudo correr bem, ele tem uma chance real de ser o primeiro americano a vencer o Aberto da Austrália desde Andre Agassi em 2003.

Aryna Sabalenka e Jannik Sinner, vencedores dos torneios individuais masculino e feminino do Aberto da Austrália em 2024, tentarão defender seus títulos na próxima semana. (Foto de Daniel Pockett/Getty Images)

As melhores histórias femininas

É Aryna Sabalenka mundo, e todos nós vivemos nele. Depois de vencer o Aberto da Austrália de 2023 e chegar à final do Aberto dos Estados Unidos, ela começou 2024 vencendo o Aberto da Austrália novamente e acabou levando para casa o troféu do Aberto dos Estados Unidos em setembro. E quando a ex-número um do mundo, Iga Swiatek, teve uma dificuldade incomum em manter seu alto nível de jogo no ano passado, Sabalenka se lançou e começou a acumular vitórias. Ela agora é a número um do mundo e, com seu domínio anterior em Melbourne, parece improvável que desista tão cedo.

Coco Gauffque teve uma temporada decepcionante em 2024, encerrou o ano com uma mudança de treinador que já deu frutos. Ela não apenas venceu as finais do WTA, onde derrotou Sabalenka nas semifinais para encerrar o ano, mas também começou 2025 com uma vitória sobre Iga Swiatek para levar o time dos EUA à vitória na United Cup. Ela parece revivida e, como que para provar isso, foi nomeada MVP da United Cup. Gauff já venceu um torneio importante e é considerada uma das estrelas mais brilhantes do tênis feminino, mas se continuar jogando como fez na United Cup, este pode ser o ano em que ela adicionará mais troféus importantes ao seu caso e fará tudo para fora. luz. .

Iga SwiatekO número 2 do mundo estará em Melbourne com um novo treinador e tentará novamente chegar às rodadas finais. Ela chegou às semifinais em 2022, mas foi eliminada na terceira rodada em 2023 e 2024. Ela busca voltar a terreno sólido em quadras duras, mas, assim como Sinner, permanece na sombra de seu teste PED positivo do ano passado.

Gauff é a mulher americana com melhor classificação, mas não é a única entre as 10 primeiras. Jéssica Pegula É a posição número 7, Emma Navarro É o número 8 e Danielle Collins É o número 10.

Os 10 primeiros colocados masculinos

Pecador Jannik Alexandre Zverev Carlos Alcaraz Taylor Fritz Daniel Medvedev Casper Ruud Novak Djokovic Alex de Minaur Andrey Rublev Grigor Dimitrov

As 10 principais sementes femininas