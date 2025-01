Antevisão do Campeonato Nacional CFP: Notre Dame deve explorar a ÚNICA fraqueza do estado de Ohio | Hora do poder do futebol universitário

O primeiro Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário da era dos playoffs de 12 times apresenta Ohio State contra Notre Dame na segunda-feira, 20 de janeiro. Caroline Fenton, Jason Fitz e Adam Breneman analisam o confronto de todos os ângulos e compartilham as chaves para a vitória de cada equipe. Os Buckeyes provaram ser o melhor time do país em seus últimos três jogos dos playoffs, mas será que pênaltis ruins podem custar caro neste jogo contra o Notre Dame? Enquanto isso, Marcus Freeman faz os Fighting Irish jogarem melhor do que nunca, mas será que sua defesa pode ser comparada às armas ofensivas do estado de Ohio?

O trio analisa alguns dos melhores jogadores neste jogo e escolhe se eles acham que a aposta irá “crash ou estourar”, incluindo as tentativas de passe de Riley Leonard, os touchdowns de Will Howard, as jardas corridas de Jeremiyah Love e muito mais.

(0:51) Antevisão do Campeonato Nacional CFP

(26:45) Continuação da antevisão do Campeonato Nacional CFP

(43:40) Crash Out ou retirada de dinheiro

(43:43) Crash Out ou Cash Out: Riley Leonard

(45:16) Crash Out ou Cash Out: Will Howard

(46:19) Crash Out ou Cash Out: Jeremiah Smith

(47:53) Crash Out ou Cash Out: Jeremiyah Love

Uma vista do Troféu do Campeonato Nacional do Playoff de Futebol Universitário em 8 de janeiro de 2024.

🖥️ Assista a este episódio completo no YouTube

Assista todos os episódios de Hora do poder do futebol universitário e o resto da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo