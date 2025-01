Antevisão do Commanders-Lions: Jayden Daniels atrapalhará os sonhos do Super Bowl de Detroit?

Daqui a alguns anos, quando olharmos para a temporada de 2024 da NFL, as duas primeiras coisas que vêm à mente podem ser a vitória do Detroit Lions em seu primeiro Super Bowl e a incrível e histórica temporada de estreia de Jayden Daniels.

Os Leões são os favoritos para vencer o Super Bowl, via Probabilidades BetMGMdepois de garantir a semente nº 1 da NFC. O primeiro confronto é contra o Washington Commanders, liderado por Daniels. Daniels liderou algumas vitórias incríveis e dramáticas, incluindo uma vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers na rodada de wild card.

A atmosfera em Detroit deve ser eletrizante no confronto dos playoffs divisionais de sábado à noite. Veremos se Daniels consegue acalmar um pouco a multidão.

O confronto

Nº 6 Washington Commanders (13-5) vs. Nº 1 Detroit Lions (15-2)

Campo Ford, Detroit

20h, horário do leste

Como ver comandantes em leões

O jogo será transmitido pela Fox.

Probabilidades de aposta

Os Leões são os maiores favoritos na rodada divisional. Eles são favoritos por 9,5 pontos. que ApostaMGM. Este jogo também tem o maior total da rodada, 55,5. Os Leões estavam muito entusiasmados para iniciar a temporada e ainda assim superaram as expectativas do mercado, registrando um recorde de 12-4-1 contra o spread que empatou com a melhor marca da NFL. conforme avaliado pela Action Network.

A rodada divisionária da NFL costuma ser o melhor fim de semana de jogos de todo o ano. Vamos fazer uma prévia. (Hassan Ahmad/Yahoo Sports)

fator x

Entre as muitas lesões dos Leões nesta temporada, parecia que o running back David Montgomery estava se encaminhando para uma cirurgia no final da temporada devido a uma lesão no joelho. Mas a lesão não foi tão grave como se temia inicialmente e os Leões estão confiantes de que Montgomery jogará esta semana. Montgomery foi uma grande parte do ataque dos Leões, dando um soco de 1-2 no explosivo Jahmyr Gibbs. Montgomery teve 775 jardas e 12 touchdowns em 185 corridas em 14 jogos nesta temporada. É realmente difícil parar o jogo de corrida dos Leões quando os dois running backs estão com força total. Montgomery terá a mesma aparência de sempre? Isso seria uma má notícia para uma defesa do Commanders que ocupa o 28º lugar na NFL em jardas corridas permitidas.

Como os comandantes podem vencer

Vamos manter isso simples. Esta é a esperança dos comandantes:

Os Commanders estão em desvantagem neste jogo, mas Jayden Daniels lhes dá uma chance. É difícil acreditar que um quarterback novato possa ter esse tipo de impacto, mas ele tem. A defesa do Lions às vezes teve dificuldades devido a lesões. Vimos Daniels lançar cinco passes para touchdown contra uma defesa muito melhor dos Eagles na Semana 16. Washington tem um caminho para a vitória, e é Daniels quem assume o jogo. Ele é capaz de fazer isso.

Como os Leões podem vencer

Os Leões devem marcar muitos pontos. Eles tiveram o ataque com maior pontuação na NFL nesta temporada. Os Commanders ficaram em 18º lugar em pontos permitidos e 13º em jardas permitidas. Isso não é ruim, e o técnico do Washington, Dan Quinn, tem uma mente defensiva aguçada, mas os Commanders não parecem o tipo de defesa que pode desacelerar o ataque diversificado do Detroit. Os Leões não querem que Jared Goff lance uma tonelada de interceptações ou desista de uma tonelada de pontos para Jayden Daniels (zagueiros móveis como Kyler Murray, Anthony Richardson e Josh Allen tiveram sucesso no solo contra o Detroit nesta temporada), mas enquanto seu ataque joga em seu nível normal, eles devem estar bem. Este pode ser um jogo em que David Montgomery e Jahmyr Gibbs dominam uma defesa do Commanders que desistiu de muitas jardas nesta temporada.

Previsão

Jayden Daniels já pertence àquela rara categoria de quarterback que assusta seus oponentes, não importa a situação. Já houve outro quarterback novato em quem você confiaria mais em um jogo de playoff fora de casa contra um cabeça-de-chave número 1? Mesmo que Daniels tenha um grande jogo, os Leões podem vencer qualquer um, se necessário. Os Commanders tiveram uma temporada divertida, mas além de Daniels, este é um bom confronto para os Leões. Se Detroit perder como grande favorito em casa, seria devastador para os fãs do Lions que oram para ver seu time chegar ao Super Bowl pela primeira vez. Leões 34, comandantes 24