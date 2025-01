Antevisão do fim de semana da rodada divisional: jogadores e apostas prop para assistir | Previsão do Yahoo Fantasy

É o fim de semana de divisão na NFL e há muitos confrontos interessantes para você cravar os dentes. Matt Harmon e Scott Pianowski visualizam cada um dos quatro jogos para determinar os jogadores e, o mais importante, as prop bets que você deve observar. Para encerrar o show, Harmon e Pianowski “apoiam-se” com suas quatro apostas favoritas do fim de semana:

(3:40) – Jogadores e prop bets para assistir: Texans vs. Chefes

(25:25) – Jogadores e prop bets para assistir: Commanders vs. Leões

(43:15) – Jogadores e prop bets para assistir: Rams vs. Águias

(58:15) – Jogadores e prop bets para assistir: Ravens vs. Contas

(13:12:30) – Apoie: os quatro acessórios favoritos de fim de semana de Harmon e Pianoowski

