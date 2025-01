Anthonie Knapp, do Notre Dame, perderá o Campeonato Nacional do Playoff de Futebol Universitário enquanto as lesões irlandesas aumentam

O atacante ofensivo de Notre Dame, Anthonie Knapp, perderá o College Football Playoff National Championship devido a uma torção no tornozelo que sofreu na vitória da semifinal do Orange Bowl sobre o Penn State. O lateral direito Rocco Spindler deve jogar, mas terá que se recuperar durante a semana.

Knapp teve uma temporada sólida depois de ganhar o cargo de left tackle titular como um verdadeiro calouro. O nativo de Roswell, Geórgia, foi titular em todos os 15 jogos pelo Fighting Irish e não permitiu sack nos últimos nove jogos. Knapp foi apenas o terceiro atacante ofensivo calouro a titular no Notre Dame na abertura da temporada.

Quando Knapp caiu, o veterano Tosh Baker entrou na escalação contra o Nittany Lions e permitiu cinco corridas e um sack para o quarterback Riley Leonard em 61 snaps. Spindler também saiu após 22 snaps e foi substituído por Charles Jagusah, que agora retorna depois de perder toda a temporada regular devido a uma ruptura no peitoral direito.

Espera-se que o running back Jeremiyah Love esteja totalmente saudável para o campeonato depois de jogar contra o Penn State com uma lesão no joelho. O wide receiver Beaux Collins está se recuperando de uma distensão na panturrilha e será monitorado no treino. Além disso, Notre Dame tem lidado com uma gripe, mas o técnico do Notre Dame, Marcus Freeman, não espera que isso seja um fator no jogo.

“O estado de Ohio provavelmente também está lidando com isso”, disse Freeman. “Acho que provavelmente mais da metade da nossa equipe já fez isso, então não acho que isso terá impacto no jogo desta semana”.

Opções potenciais

Baker disputou a vaga de titular fora do acampamento, mas o técnico da linha ofensiva Joe Rudolph optou pelo talentoso e inexperiente Knapp. Jagusah foi previamente projetado por Notre Dame para começar como left tackle antes de sua lesão.

Jagusah entrou na escalação pela primeira vez em toda a temporada na guarda ofensiva, quando Spindler caiu e jogou razoavelmente bem. Freeman deixou em aberto a opção de Jagusah ser um fator na rotação do tackle, dependendo de como ele treinar esta semana. Caso contrário, Baker seria o próximo a começar.

“No que diz respeito ao time titular, faremos o que for melhor para o nosso programa”, disse Freeman. “Temos que descobrir isso. Temos uma semana de preparação para garantir que temos os jogadores certos para começar este jogo e veremos o que acontece nos próximos dias.”

Lesões de pilha

Os Fighting Irish foram dizimados por lesões ao longo da temporada, especialmente nas trincheiras. Knapp e Spindler são o terceiro e quarto atacantes a sofrer lesões graves, juntando-se a Jagusah e ao centro Ashton Craig. A linha defensiva foi afetada de forma semelhante, com o líder do sack Rylie Mills, o veterano Jordan Botelho e o calouro Boubacar Traore também sofrendo lesões no final da temporada.

Apesar das perdas, Notre Dame continuou avançando. Os Fighting Irish derrotaram as poderosas equipes de trincheira da Geórgia e da Penn State nas últimas duas semanas para alcançar seu primeiro campeonato nacional desde que disputaram o título do BCS em 2012. Ohio State apresentará um novo desafio. Os Buckeyes venceram seis vitórias consecutivas contra os Fighting Irish desde 1995.