‘Anthony Davis’ de Mavericks fazendo um bom progresso ‘, outras duas semanas serão perdidas com a tensão do adutor esquerdo

Anthony Davis perderá mais duas semanas ao lidar com uma tensão do adutor esquerdo sofrido durante uma partida de 8 de fevereiro contra o Houston Rockets.

O atacante/centro dos Dallas Mavericks jogou 30:57 naquele jogo contra o Rockets, marcando 26 pontos e pegando 16 rebotes em sua estréia com o Mavericks. Davis deixou o tribunal sob seu próprio poder, mas com um desconforto claro, e nunca voltou depois de ser anunciado como duvidoso.

No dia seguinte, Dallas anunciou que Davis perderia “várias” semanas com a lesão.

Quinta -feira, o Mavericks anunciou Enquanto Davis estava fazendo um “bom progresso”, ele reavaliará em duas semanas.

O Mavericks venceu dois dos últimos três jogos sem Davis antes do intervalo do All-Star da NBA e retomará sua temporada na sexta-feira contra o New Orleans Pelicans. Com 26 jogos restantes na temporada regular, Dallas é o oitavo na Conferência Oeste com um recorde de 30-26.