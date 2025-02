Anthony Davis diventa onesto su ciò che vuole portare a Mavs

L’acquisizione di Anthony Davis di Dallas Mavericks ha lasciato la città in uno stato di incredulità, ma non per i motivi che ci si aspetterebbe.

Invece di festeggiare, l’arrivo della 10 volte All-Star è stato accolto con shock e delusione mentre i fan stanno lottando con la partenza della loro amata Luka Doncic.

Il commercio, che è arrivato solo pochi mesi dopo Doncic, ha portato Dallas alla finale della NBA del 2024, ha creato un’ondata di emozioni in tutta la base di fan.

Davis incontra questa situazione impegnativa frontalmente e affronta i media con un messaggio che può aiutare ad alleviare un po ‘di tensione.

“Ovviamente, è un business e ottengo chi Luka era in questo franchising in questa città. Non lo attenuerò mai. Quindi non sono sorpreso dalla reazione dei fan e dalla reazione della città. … Ovviamente, è una transizione difficile. È stato uno shock per tutti. Il mio compito è quello di entrare e giocare a basket e vincere partite di basket ”, ha detto Davis tramite Bleacher Report.

"Voglio restituire (i fan di Mavs)."

L’intensità dell’umore dei fan è evidente nella loro risposta.

Secondo ESPNI sostenitori organizzano una protesta fuori dall’American Airlines Center prima che Davis debutti a Mavericks contro gli Houston Rockets.

La dimostrazione includerà i consigli pubblicitari in tutta l’arena che critica il direttore generale Nico Harrison e la decisione del nuovo gruppo di proprietà.

Nonostante si ritrova al centro di questa controversia, Davis mantiene la sua attenzione sul gioco.

Mentre capisce che la risposta emotiva dei fan è al di fuori del suo controllo, la sua priorità rimane chiara: per dimostrare il suo valore attraverso la sua performance sul campo e aiutare Mavericks a raggiungere il successo.

