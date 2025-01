Anthony Davis ha segnato 24 punti, Austin Reaves ha aggiunto 23 e Los Angeles Lakers ha attraversato 117-96 ai Boston Celtics di giovedì sera, che è il loro margine di vittoria più grande per un amaro concorrente durante la stagione regolare dal 2007.

LeBron James ha segnato 20 punti e 14 rimbalzi dopo essere stato selezionato per la partita All-Star per la 21a stagione consecutiva prima durante il giorno.

James ha anche trasmesso Hakeem Olajuwon al settimo posto nei rimbalzi difensivi nella storia della NBA all’inizio del terzo trimestre. James con 9.720 necessitava di sei per andare al gioco per passare la Hall of Fame.

Kristaps Porzingis ha guidato Boston di 22 punti e Jaylen Brown ha aggiunto 17.

Los Angeles, che ne ha vinti due immediatamente dopo lo stretching, dove è caduto in quattro sei sono saliti a 28 nell’ultimo quarto.

Garanzia

Celtics: Jayson Tatum, votato anche su All-Star, si è concluso con 16 punti. Boston ha giocato tre partite in quattro giorni e stava arrivando mercoledì alle 117-113 contro i Clipper sovraccarichi.

Lakers: Gabe Vincent ha legato i quattro 3 puntatori della stagione e si è concluso con 12 punti. Los Angeles ha segnato 11 3 punti nel primo tempo legando l’altezza della sua stagione ai primi due trimestri. Era 15,35 fuori dall’arco del gioco.

Un momento importante

James ha superato Luke Kornet e Sam Hauser nella corsia e si è concluso con Dunk 8,9 secondi nel primo quarto per portare i Lakers 34-23 e ha smesso di chiudere 17-5.

Tastiera

Bronny James è arrivato dritto al gioco ed è stato 0/1 dal campo in quattro minuti.

Prossimo

Entrambe le squadre torneranno all’operazione sabato. Celtics è a Dallas e Lakers inizia un viaggio di sei giochi contro Golden State.

Reporting Associated Press.

