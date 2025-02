Anthony Davis ha guadagnato di più sui Lakers?

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

Anthony Davis ha sacrificato il modo in cui alcune superstar sono pronte a fare.

Come gli hanno rimborsato i Lakers?

Sabato sera, hanno risposto al suo altruismo e alla sua lealtà con un calcio sul retro inviandolo a Dallas come parte di un contratto a tre squadre per acquisire una superstar Luka Doncic .

Apparentemente non gli hanno nemmeno dato un avvertimento.

Certo, questo fa parte del business. E avvertire uno qualsiasi dei grandi nomi di qualsiasi accordo avrebbe potuto essere colpito dal sabotare le possibilità dei Lakers di assicurarsi il suo futuro e una finestra di Mavericks per fare la loro vittoria nelle loro superstar.

Tuttavia, è ragionevole chiedersi se Davis meriti di più, dato il ruolo unico che ha abbracciato con cinque Lakers e mezzo.

Davis è uno dei giocatori più sottovalutati della NBA. E la grande ragione è che gli piaceva suonare così tanto del suo primo ministro nel secondo violino per James.

Il 31enne era disposto a esistere all’ombra di James, appena difendersi per vincere i premi e rinunciare all’altoparlante a un compagno di squadra tradotto nel suo idolo d’infanzia.

James ha dominato le interviste. Ha avuto un riflettore. Ha fatto i titoli. Anche in questa stagione, quando Davis ha giocato uno dei migliori basket della sua carriera e la partita di James alla fine ha mostrato la fattura dei flash quando ha compiuto 40 anni a dicembre, James ha ancora riconosciuto. James è stato nominato principiante All-Star, sebbene Davis ha guidato Lakers in punti (25,7) e rimbalzi (11,9). (Gli allenatori in seguito hanno chiamato All-Star Research di Davis.)

Davis ha fatto tutto il passo, avvertendo il suo ego senza sforzo. È qualcosa, non molte stelle della NBA sarebbero pronte a fare così a lungo.

Vedi Kyrie Irving. Faceva parte del ritorno più significativo nella storia finale della NBA, dove lui e James hanno portato Cleveland Cavaliers a vincere i Golden Warriors della serie 3-1 per vincere il titolo del franchise. Tuttavia, una stagione dopo ha chiesto il commercio.

Perché?

Non voleva più giocare dietro James. Voleva un ruolo più importante. Voleva che le sue stelle splendessero più luminose.

Non puoi biasimarlo.

James prende così tanta aria. È il volto della lega. Quando entra nello spogliatoio, spesso cambia dall’assalto. Ha un aratro intorno a lui, il che evoca rispetto. Lo ha guadagnato. È stato a lungo il titolo del più grande giocatore di sempre con due gare di cavalli con Michael Jordan.

Ma deve essere estenuante in modo che l’altra superstar sia costantemente vicina, specialmente quella che ha giocato a fianco del 26-31. Davis non è mai stato orgoglioso. Ha mostrato maturità dopo anni di decisione di dare la priorità a James di conoscere una statua pubblica sul retro.

Giocare al fianco di Davis al fianco di James significava vincere il suo primo campionato nel 2020. Ma significava anche che era sempre considerato un nastro laterale di James, anche se James stesso cercava di scambiare storie.

Negli ultimi anni, James ha chiarito che Davis è il miglior giocatore della squadra. Tuttavia, il mondo NBA non è stato in grado di apportare quel cambiamento spirituale poiché il raggio era ancora fermamente concentrato su James.

Attraverso tutto, Davis ha abbassato la testa e è andato a lavorare. Ha trapelato il titolo di “Street Clothes” di Charles Barkley, perché è stato troppo spesso ignorato giocando le ultime 187 partite della squadra, tra cui solo sei partite della scorsa stagione.

Era quattro volte gli All-Star Lakers durante il termine. E anche se non ha mai vinto il premio del giocatore in difesa, non ha svegliato la sua volontà di concentrarsi sul lato meno glamour del campo, anche se ciò significava che potrebbe influire sull’ammontare totale del suo punto, e quindi le sue possibilità di o o I suoi premi individuali ben noti.

In questa stagione, Davis ha giocato come se avesse mantenuto le chiavi del regno anche se non gli appartengono pubblicamente. In effetti, pochi giorni prima della vendita, aveva 42 punti, prestazioni di 23 punti contro Charlotte, tra cui 21 punti e 11 del primo trimestre dei restituiti.

Davis non è stato riconosciuto.

Era fedele a James e Lakers, non importa cosa significasse per se stesso. E dopo la notizia su di lui e Dončić stava inviando il mondo della NBA come coda, la superstar di Phoenix Sun Kevin Durant ha eseguito un ottimo punto in un palese doppio standard nella NBA.

“I giocatori sono mantenuti a un diverso livello di lealtà e impegno per il programma, ma le organizzazioni non sono mantenute nello stesso standard”, ha affermato Durant.

Ha diritto.

Quando i giocatori richiedono commercio, ottengono un flak dalla loro sleinalità, qualcosa che Davis conosce bene dopo aver forzato il suo viaggio da New Orleans ai Lakers nel 2019. Ma quando l’organizzazione sorprende la vita del giocatore, mandando lui e la sua famiglia in un’altra città nel mezzo di La stagione nessuno sbatte le palpebre.

Certo, potresti non sentirti male per Davis, che merita $ 43,2 milioni nel mezzo di un tumulto. E non puoi incolpare i Lakers per aver inseguito una sensazione di 25 anni Dončić, che potrebbe trasformarli in concorrenti nei prossimi anni.

Tuttavia, Davis meritava un po ‘più di riconoscimento per tutto ciò che sacrificava.

Davis e James hanno tirato fuori i Lakers dai playoff dei sei anni, facendoli padroni per la prima volta in 10 anni.

E sì, Davis aveva bisogno di James.

Ma senza che Davis abbia assunto il ruolo, molti altri non potrebbero avere lo stomaco per così tanto tempo, i Lakers sarebbero stati in una posizione molto diversa da quanto non sia ora.

Melissa Rohlin è una scrittrice della Fox Sports NBA. In precedenza aveva coperto la Lega Sports Illustrated, Los Angeles Tempi, notizie della Bay Area e San Antonio New espressi. Seguila su Twitter @ Melissarohl .

