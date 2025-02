Anthony Davis invia il suo primo messaggio ai fan di Mavs

I fan di Dallas Maverick stanno ancora rotolando da una delle più grandi operazioni NBA da molto tempo.

Luka Doncic, che in precedenza era considerata la pietra miliare del franchise, è ora con Los Angeles Lakers che si occupa di Anthony Davis.

Davis e Max Christie sono gli ultimi giocatori di Mavericks che sperano di influenzare la squadra nonostante le circostanze sorprendenti del loro arrivo.

Christie e Davis si sono presentati ai fan in un recente video condiviso da Mavericks, che Yahoo Sports ha messo in evidenza su X.

“I fan di Mavs, il tuo annuncio da ragazzo qui con Max, e siamo felici di far parte dell’organizzazione che fa parte del team. Faremo qualcosa di speciale con te “, ha detto Davis.

Il primo messaggio di Anthony Davis e Max Christie ai fan di Mavs

Non avere Doncic può sembrare un duro colpo per i fan di Maverick, ma soprattutto avere Davis potrebbe rivelarsi meglio di quanto si aspettassero.

Le operazioni non vengono vinte o perse il giorno in cui accadono e sebbene alcune persone possano vedere i maverick come perdenti in questa situazione, tutto può accadere nell’NBA.

Concentrandosi sui negativi della perdita di Doncic non aiutando nessuno e dato il track record di Davis, questa potrebbe rivelarsi la decisione giusta.

Davis e Daniel Gafford dovrebbero avere una giornata in campo insieme, che li rende immediatamente uno dei migliori abbinamenti di grandi dimensioni in campionato.

Mavericks potrebbe non avere Doncic in giro, ma con un approccio che sembra quello che ha fatto Minnesota Timberwolves con Rudy Gbert e Karl Anthony-Towns l’anno scorso, questa squadra sembra molto diversa, forse meglio, anche.

