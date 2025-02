Anthony Davis lascia il debutto MAVS con un apparente danno da touch-to-page

Anthony Davis ha lasciato il suo debutto in panchina con Dallas Mavericks quando è stato ferito in un terzo quarto di sabato contro Houston.

La squadra ha dichiarato di non essere sicuro di tornare a causa di un infortunio alla parte inferiore del corpo.

Davis è venuto a Mavericks commercio sismico Ha mandato Luka Doncic a Los Angeles Lakers. Una delle tante critiche al negozio è stata la storia degli infortuni di Davis.

Il 31enne ha perso due partite con Lakers prima del contratto di successo a causa del suo stomaco, e si è seduto con le prime due partite con Mavericks mentre si unisce alla squadra in un viaggio di cinque partite.

Davis si lasciò cadere senza contatto mentre Alereren Sengun lo attraversò per lay -ff. Afferrò l’inguine mentre camminava lentamente verso la testa offensiva e rimase nell’angolo vicino alla panchina di Dallas mentre la sua squadra correva un crimine.

Davis non ha cercato di tornare dopo che i razzi si sono tenuti. Mavericks ha commesso un errore per fermare l’orologio e Davis per uscire dal gioco. Rimase nell’area della panchina per un momento prima di lasciare il campo.

Davis aveva 24 punti, 13 rimbalzi, cinque aiuto e tre blocchi nel primo tempo.

Reporting Associated Press.

