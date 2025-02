Anthony Davis minimiza os ferimentos que amorteceram a estréia histórica de Mavericks: “Não é sério”

A estréia de Anthony Davis com o Dallas Mavericks na tarde de sábado teve um começo brilhante, mas a vitória da equipe de 116 a 105 sobre as rochas de Houston foi amortecida pela lesão na parte inferior do corpo do Big Man, que ele o forçou a Chegue ao início da noite. O terceiro trimestre. Este foi o primeiro jogo de Davis depois de perder os cinco anteriores com uma tensão abdominal.

Após a vitória de sábado, Davis explicou o que aconteceu na peça que o fez perder o quarto trimestre, e parecia estar de bom humor por não ser superado por muito tempo no futuro.

“Minha perna ficou apertada, como um pequeno espasmo, ele voltou e tentou libertá -lo, obviamente lidando com a tensão (abdominal) ainda, então ele estava apenas tentando liberá -la”. Davis disse. “Eu não iria relaxar ou deixar ir, mas não é nada sério. Estou bem.”

Davis esteve em toda a corte nos primeiros minutos, desde que estabeleceu o tom com um jogo inspirado nas duas extremidades. Apenas 16 segundos do jogo, ele encontrou seu novo colega de campo, Daniel Gafford, para um beco. Alguns minutos depois, ele marcou seu primeiro cubo para o Mavericks em uma breve mudança, que começou uma corrida pessoal por 9-0.

No total, Davis terminou o primeiro tempo com 24 pontos, 13 rebotes, cinco assistências e três bloqueios em 9 de 13 do campo para levar os Mavericks a uma vantagem de dois dígitos. Ele é o primeiro jogador com pelo menos 24 pontos, 12 rebotes e três bloqueios no meio da era do jogo por jogo.

Davis também se junta a Charles Barkley (1992 com o Suns) como o único jogador nas últimas 40 temporadas com mais de 25 pontos, mais de 15 rebotes e mais de 5 assistências em seu primeiro jogo com um novo time.

A diversão chegou a um final infeliz, com pouco mais de dois minutos para jogar no terceiro trimestre. Davis estava jogando cobertura caindo na virilha de pick-and-vol.

Os Mavericks logo fizeram uma falta para tirar Davis do jogo e não retornaram. Terminou com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três bloqueios em 30 minutos.

Davis disse que foi especificamente a virilha e a área quádruplária que feriu durante o jogo. Mas, considerando seus comentários, não parece tão significativo onde o Mavericks deve se preocupar com um pedaço de tempo.

Esse é um grande suspiro de alívio para Dallas, que também perdeu PJ Washington na tarde de sábado antes de uma entorse no tornozelo direito, e não tem direito -areia II (tornozelo fraturado), Dwight Powell (tensão do quadril) e Caleb Martin Martin recém -adquirido (o quadril tensão). Os Mavericks precisarão de Davis para ser saudável e tão dominante quanto no primeiro tempo durante o resto da temporada para ter a oportunidade de garantir um playoff, seja através da peça ou obter uma semente entre os seis primeiros.

Dallas apostou muito sobre seu futuro e futuro em Davis depois de espremer o gatilho para uma das trocas mais impressionantes em NBA História, onde Davis foi alterado para o Mavericks em troca de Luka Doncic. O distúrbio de sucesso, que será discutido nos próximos anos, colocou Davis em um lugar estranho. É 10 vezes All-Star e um dos melhores homens grandes da liga, mas sempre representará o jogador de franquia e o favorito dos fãs que perderam o Mavericks.

Enquanto a raiva dos fãs é voltada para o escritório principal, Davis ainda sentirá que precisa demonstrar seu valor para Dallas.

“Eu entendo e, obviamente, é um negócio e entendi quem Luka era para esta franquia, para esta cidade. Eu nunca vou minimizar isso”. Davis disse durante sua conferência de imprensa introdutória. “Como eu sei o que quis dizer para a cidade de Los Angeles, então não surpreende a reação dos fãs e a reação da cidade. Mas é meu trabalho entrar, jogar basquete e fazer o que deveria fazer, E dê aos fãs esperança e tranquilidade sobre o porquê (o gerente geral dos Mavericks) Nico (Harrison) me trouxe aqui.

Com a vitória sobre os Rockets, os Mavericks melhoraram para 28-25, que os tem em oitavo na Conferência Oeste. Existem apenas 1,5 jogos atrás do Minnesota Timberwolves para o sexto lugar e um lugar automático de playoff.