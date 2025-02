Anthony Davis publica sincero adeus aos Lakers após o comércio de Luka Doncic: “Eu sempre terei uma casa aqui”

Quando Anthony Davis se prepara para iniciar seu novo capítulo com o Dallas Mavericks, ele dedicou um tempo para escrever uma mensagem sincera de despedida para Los Angeles depois de ser alterada para o Lakers em um distúrbio bem -sucedido para Luka Doncic.

“Seis anos atrás, vim aqui com a visão de ganhar um campeonato, e nunca esquecerei o tempo que fizemos!” Davis escreveu No Instagram, referindo -se aos 2020 dos Lakers NBA qualificação. “O negócio de basquete é um negócio como todos os outros negócios … Sou grato à cidade onde chegou meu primeiro anel, minha família e amizades cresceram e sempre terei uma casa aqui. Minha família e eu agradecemos a todos que fizeram Esse.

“Para meus colegas de equipe: nossos amigos vão além de uma fantasia e uma camisa … sempre terá um lugar especial no meu coração. Toda grande história tem um próximo capítulo emocionante … Dallas, aqui vamos nós!”

Enquanto isso, seus ex -companheiros de equipe mostraram seu apoio, já que os comentários sob sua publicação incluíram mensagens de Austin Reaves e LeBron James – que já havia dedicado uma publicação a Davis durante o fim de semana.

Algumas horas depois, os Mavs mostraram um vídeo de Davis na direção de Dallas junto com Max Christie, que fazia parte do O acordo com o Lakers for Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris.

“Estamos empolgados por fazer parte da organização, fazer parte da equipe. Vamos fazer algo especial com todos vocês, cara”, disse Davis.

“Vamos ganhar muitos jogos”, acrescentou Christie.

Christie usará a camiseta T. 00 em Dallas, enquanto Davis manteve o número 3.

Não está claro quando Davis estreará com os Mavericks porque ele está reabilitando uma lesão abdominal que sofreu em 28 de janeiro contra os 76ers da Filadélfia.

Os Mavs têm um jogo contra o 76ers na Filadélfia na terça -feira. Christie aparece como disponível enquanto Davis foi oficialmente descartado.