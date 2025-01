Anthony Davis quer que ele acrescente um grande interesse, existem interesses e lembrando Kobe com Ja Prende | Boa palavra com boa vontade

Vincent Goodwill e Jande reagem à estrela do Los Angeles Lakers, Anthony Davis, comenta que a equipe precisa de outro antes do prazo de troca depois que Davis fez referência à equipe do campeonato de 2019-2020 como um exemplo de como ele é melhor como atacante.

Vince e Ja então argumentam se o Philadelphia 76ers deve considerar seriamente a troca de Jimmy Butler, mesmo que isso signifique que ele poderia enviar Paul George para Miami.

Mais tarde, Vince e Ja lembram -se de Kobe Bryant após os cinco anos de sua morte.

O Los Angeles Lakers de Anthony Davis aprova um jogo recente. Mas eles são bons em Los Angeles? (Foto AP/Jacob Kupferman)

