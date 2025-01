Anthony Davis rivela cosa manca ai Lakers

I Los Angeles Lakers non hanno tutti i pezzi di cui hanno bisogno nel loro roster.

Non sono solo i fan a dirlo; alcuni giocatori la pensano allo stesso modo.

Parlando con Shams Charania, tramite Legion Hoops, Anthony Davis ha rivelato che crede che i Lakers abbiano bisogno di un altro lungo, qualcuno che possa giocare la posizione centrale pur essendo una potente ala.

Davis ha sottolineato che è così che hanno giocato i Lakers quando hanno vinto il loro ultimo campionato.

Durante i playoff del 2020, Davis era l’attaccante mentre Dwight Howard e JaVale McGee apparivano come centri.

Anthony Davis supplica i Lakers di scambiare per un centro (via @shamscharania) pic.twitter.com/ohc5gtPb2J — Legion Hoops (@LegionHoops) 24 gennaio 2025

Se Davis è così esplicito riguardo ai suoi desideri per la squadra, il front office dovrebbe sicuramente ascoltarlo.

Una cosa è che i tifosi implorino il direttore generale Rob Pelinka di fare una mossa che dia la zona d’attacco dei Lakers.

Ma è tutta un’altra cosa quando lo chiedono i giocatori.

Pelinka potrebbe essere molto impegnata nelle prossime settimane.

Anche se non dovesse scambiare con un centro, potrebbe portare altri giocatori che potrebbero aiutare i Lakers a diventare più competitivi in ​​Occidente.

Il mercato degli scambi è difficile in questa stagione e non ci sono molti giocatori là fuori che potrebbero muovere l’ago per i Lakers.

Tuttavia, alcuni tifosi sono stanchi di dire che la squadra ha bisogno di un grande uomo e di non essere ascoltati.

Ora Davis si è ufficialmente unito al coro di persone che vogliono un altro centro a Los Angeles.

La sua voce è la più forte, ma ciò avrà qualche impatto sul front office dei Lakers?

