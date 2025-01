Anthony Edwards, do Timberwolves, cumpre promessa ao jovem torcedor com câncer ao usar sua pulseira

A estrela do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, está trazendo alegria aos fãs com seu jogo na quadra, bem como suas ações fora dela. Depois de conhecer um jovem torcedor com câncer, Edwards explodiu em um de seus melhores jogos da temporada enquanto usava uma de suas pulseiras.

Na noite de sábado, depois de marcar 53 pontos na derrota por 119 a 105 para o Detroit Pistons, Edwards conheceu Luca, um paciente com câncer de 6 anos. O jovem fã vestia uma camiseta do Edwards e carregava uma placa que dizia: “O que fazer: 1. Vencer o câncer 2. Ser o próximo MJ”.

Edwards conversou com Luca, autografou seu pôster e camiseta e fez uma promessa.

“Quer saber, Lucas?” Edwards disse. “Vou usar isso pelo resto da minha carreira na braçadeira esquerda, só para você.”

Depois disso, Edwards levou Luca ao vestiário dos Timberwolves e o apresentou a alguns companheiros, que também receberam braceletes.

No próximo jogo dos Timberwolves, contra o Los Angeles Clippers na segunda-feira, Edwards jogou excepcionalmente com a pulseira. Ele marcou 37 pontos, oito assistências e sete rebotes enquanto liderava o Minnesota na recuperação por 108-106.

Um dia depois, ainda cumprindo sua promessa, Edwards marcou 32 pontos e nove rebotes na vitória por 104 a 97 sobre o New Orleans Pelicans.