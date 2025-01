Anthony Edwards expressa frustração por estar em dupla: ‘Sinceramente, não sei o que fazer’

Quando o Minnesota Timberwolves negociou Karl-Anthony Towns e seu contrato de US$ 220 milhões, esperava-se que muitas das responsabilidades ofensivas de Towns, e a subsequente atenção defensiva, recaíssem sobre o emergente astro Anthony Edwards.

Até agora, isso não está funcionando.

Os Timberwolves perderam por 118-115 para o Boston Celtics na quinta-feira, caindo seu recorde para 17-16 um ano depois de chegar a 56-26 e chegar às finais da Conferência Oeste. Foi um jogo difícil para Edwards, que acertou 5 de 16 para 15 pontos, além de seis assistências e duas viradas.

Edwards teve muito a dizer depois do jogo sobre as duplas que enfrentou. Falando com jornalistas, incluindo Dane MooreEdwards disse que não estava interessado em um estilo de jogo que exigisse que ele fosse eliminado em times duplos:

“Esse é um bom tipo de basquete, mas não é o jeito que eu quero jogar, é claro. Tenho apenas 23 anos, não quero apenas passar a bola a noite toda… Mas o jeito que eu protejo sozinho, acho que tenho que fazer isso.”

Edwards também disse que foi “super difícil” permanecer engajado durante uma equipe dupla e que ele não tem certeza do que fazer:

“Quando sou dublado, é definitivamente tipo, ‘Mano, o que está acontecendo?’ Estou tentando descobrir… Sinceramente, não sei o que fazer, mas não é divertido. Não quero parecer que não estou tentando ou que não sou tão bom quanto sou. , porque estou, mas não posso demonstrar porque eles estão me dificultando a equipe dupla.

“É definitivamente frustrante ver esses caras cozinhando para nós e eu não poder cozinhar para eles.”

Não é exatamente isso que você quer ouvir do jovem jogador que representa a base de todo o futuro do seu time. Também não é difícil imaginar todos os times da NBA lendo essas palavras e interpretando-as como “Mantenha a equipe dupla com Anthony Edwards. Está funcionando”.

Anthony Edwards não gostou de ter dupla equipe com outras equipes. (Imagens de Jesse Johnson-Imagn)

Em vez de dar outro salto na ausência de Towns, Edwards tem sido geralmente tão produtivo quanto no ano passado, mas não tão produtivo nas últimas duas semanas. Nesse período, ele acertou 39,3% e marcou 18,9 pontos por jogo, com o Minnesota fazendo 3-5.

Claro, Edwards não é o primeiro jovem jogador a enfrentar times duplos regulares. É basicamente um rito de passagem para as estrelas da NBA, e a resposta é sempre aprender como marcar pontos nessas equipes duplas ou deixar as equipes com mais medo da possibilidade de encontrar o homem aberto. O estranho é que Edwards diz abertamente que tem pouco interesse na segunda opção.

Felizmente, ele e os Timberwolves têm muito tempo para fazer ajustes. A próxima chance de dar um passo à frente será fora de casa, no sábado, contra o Detroit Pistons.