Anthony Edwards ha ammesso apertamente di aver suonato a Washington

Anthony Edward ha iniziato la settimana lavorativa alla grande lunedì sera, segnando 41 punti, sei rimbalzi e sette assist in una grande vittoria sui Washington Wizards.

Dopo la partita, Edwards ha parlato di come si sentiva a giocare a Washington, DC.

Secondo Edwards era come sentirsi a casa.

Edwards ha dichiarato:

“Mi sentivo come se fossi in Minnesota. È stato pazzesco. I miei primi due punti sono stati una schiacciata. Mi sentivo come se fossi al presepe. Ha reso il gioco molto più semplice.”

Anthony Edwards sul suonare a Washington: “Mi sentivo come se fossi in Minnesota. È stato pazzesco. I miei primi due punti sono stati una schiacciata. Mi sentivo come se fossi al presepe. Ha reso il gioco molto più semplice”. (via @Timberwolves) pic.twitter.com/tTcHvJsKxW — Legion Hoops (@LegionHoops) 14 gennaio 2025

Il livello di comfort di Edwards ha portato a una delle sue migliori partite della stagione e alla tanto necessaria vittoria sui Wizards.

È successo pochi giorni dopo che i Memphis Grizzlies avevano superato i Timberwolves e avevano tenuto Edwards a soli 15 punti, cinque rimbalzi e sei assist.

Lunedì sera sembrava di nuovo un All-Star e uno dei giocatori più chiacchierati del campionato.

Edwards e il suo team hanno ricevuto finora recensioni contrastanti in questa stagione.

Non stanno andando bene come l’anno scorso e si teme che non abbiano quello che serve per fare un’altra corsa ai playoff nei prossimi mesi.

Quanto a Edwards, sta ancora facendo buone prestazioni (25,8 punti, 5,7 rimbalzi e 4,2 assist a partita), ma ha spostato il peso e si concentra molto di più sul tiro oltre la linea dei tre punti.

Ciò ha influenzato altre parti del suo gioco e alcuni fan dei Timberwolves non ne sono molto contenti.

Ma l’unica cosa che conta è vincere, e lunedì sera lo hanno fatto facilmente.

Edwards si comporta sempre meglio quando si sente sicuro.

Quindi dovrebbe cercare di far sembrare tutte le partite in trasferta come quelle giocate in casa.

PROSSIMO: La NBA annuncia una multa per Anthony Edwards