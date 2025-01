Anthony Edwards ha una sincera ammissione riguardo ai titolari dei Timberwolves

I Minnesota Timberwolves hanno raggiunto le finali della Western Conference la scorsa stagione.

Ora sono appesi ad un filo cercando di rimanere sopra .500.

Questa inversione di tendenza è stata tanto drastica quanto prevedibile, poiché scambiare il loro secondo miglior giocatore non era popolare tra i fan.

In particolare, questo ha messo a dura prova anche Anthony Edwards, che è stato ripetutamente eccessivamente critico nei confronti della sua squadra.

È successo di nuovo dopo la sconfitta di un punto contro i Golden State Warriors.

Come citato da Jon Krawczynski di The Athletic, Edwards ha strappato i cinque titolari della sua squadra, incluso se stesso, chiamandoli fuori per la loro mancanza di energia (tramite Legion Hoops):

“Noi quintetti siamo pessimi… direi che il gruppo titolare deve uscire con più energia, come se volessimo giocare a basket”, ha detto.

Anthony Edwards: “Noi quintetti siamo pessimi… direi che il gruppo titolare deve uscire con più energia, come se volessimo giocare a basket”. (via @JonKrawczynski) pic.twitter.com/6mfwaRRHB9 — Legion Hoops (@LegionHoops) 16 gennaio 2025

La giovane stella è stata piuttosto frustrata in questa stagione.

Ha definito la squadra “molle” e li ha rimproverati per la loro mancanza di comunicazione, soprattutto in difesa.

In particolare, non ha evitato le critiche poiché sa che deve essere ritenuto responsabile anche come giocatore della franchigia.

Julius Randle è un giocatore decente, ma non è bravo quanto Karl-Anthony Towns.

Anche se lo fosse, la squadra ha giocato come una macchina ben oliata con Towns la scorsa stagione, e ci vorrà un po’ di tempo prima che trovino lo stesso tipo di alchimia con Randle – se non mai.

Anche i Timberwolves devono affrontare la loro posizione di playmaker.

Mike Conley non sta diventando più giovane e ha perso un passo, e Rob Dillingham potrebbe aver bisogno di più tempo prima di essere pronto.

Questa squadra può ancora cambiare le cose, ma tutti i soggetti coinvolti hanno bisogno di uno sforzo maggiore.

PROSSIMO: Anthony Edwards ha ammesso apertamente di aver suonato a Washington