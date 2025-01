Anthony Edwards marcou 53 dos 105 pontos do Timberwolves na derrota desigual para o Pistons

Anthony Edwards disse na quinta-feira que não joga basquete quando as defesas estão focadas nele. Ele mostrou isso no sábado.

A estrela do Minnesota Timberwolves marcou 53 pontos, o recorde de sua carreira, no sábado, respondendo pela maior parte do total de gols de seu time na derrota por 119-105 para o Detroit Pistons. Edwards também terminou o jogo com duas assistências e seis viradas.

Edwards também foi responsável por 16 dos 34 field goals de Minnesota e 31 de suas 80 tentativas.

Foi um jogo miserável para os Timberwolves, que confiaram mais em Edwards do que os números finais sugerem. A certa altura, ele marcou 43 de seus 68 pontos e não registrou sua segunda assistência até os três minutos finais do jogo. Os Pistons lideraram por dois dígitos nos primeiros minutos do segundo quarto e lideraram por até 24 pontos no terceiro.

A derrota é um resumo dos problemas que atormentaram os Timberwolves desde que trocaram Karl-Anthony Towns e apostaram fortemente em Edwards como a primeira (e, francamente, segunda) opção no seu ataque. O recorde da equipe é agora de 17-17, enquanto Edwards expressou frustração com a quantidade de duplas que está enfrentando.

Depois de uma derrota para o Boston Celtics na quinta-feira, Edwards disse que não estava se divertindo tendo que desmaiar em duplas e ainda estava tentando descobrir o que fazer. Ele também deixou bem claro que prefere não aprovar:

“Esse é um bom tipo de basquete, mas não é o jeito que eu quero jogar, é claro. Tenho apenas 23 anos, não quero apenas passar a bola a noite toda… Mas o jeito que eu protejo sozinho, acho que tenho que fazer isso.”

Os Pistons poderiam estar ouvindo.