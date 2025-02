Anthony Edwards, não o rosto da NBA, possíveis confrontos finais e All-Star Fallout

Neste episódio de Good Word With Goodwill, Vince e Gary Washburn, do Boston Globe, refletem no fim de semana All-Star da NBA e o que a liga e os jogadores precisam fazer para valer a pena.

Vince e Gary então dão suas escolhas para os possíveis confrontos das finais da NBA, incluindo o que a série seria caótica e qual obteria o maior número de espectadores.

Mais tarde, Vince e Gary descompactam por que Anthony Edwards é tão inflexível em não ser o rosto da NBA.

(01:34) São Francisco organiza o All-Star Weekend

(05:08) formato de estrela

(22:23) Confronto final que você deseja ver mais

(23:45) O confronto final mais provável

(26:28) Confronto final que gerará as notas mais altas

(28:33) Confronto final que causaria a maior quantidade de caos

(32:16) Anthony Edwards Face da NBA

Anthony Edwards não quer ser o rosto da NBA. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

