Nesse ponto, o gerente geral do agente Mavericks/desonesto do caos Nico Harrison poderia ser a única pessoa na terra que não acredita que a troca de Luka Doncic com os Lakers foi Uma das decisões mais desconcertantes da história da NBA.

Desde o início, todos Eu pensei que tinha que haver mais na história do que Harrison simplesmente preferiu Anthony Davis, uma lesão de 32 anos, talento geracional de 25 anos. Doncic deve ter exigido um acordo. De que outra forma isso poderia ser explicado?

A estrela do conde Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, entre os quais estão totalmente confusos pelo comércio.

“Eles dizem que ninguém sabia sobre o comércio. Isso é louco”, disse Edwards enquanto estava sentado em seu armário após a derrota de dois pontos dos lobos contra Sacramento na segunda -feira. “Aos 25 anos (anos), eles provavelmente mudaram o melhor artilheiro da NBA. E ele não sabia. Há muito mais escavação que alguém precisa fazer para descobrir por que ele foi trocado. Porque ele não apenas trocou ele 25 anos.

Como Detalhes sobre o comércio continuaram a surgirParece que Harrison, por mais impossível que isso acredite, realmente queria estar fora do negócio de Doncic. Ele nem sequer comprou a Maid e estava disposto a pegar o que só pode ser descrito como um pacote extremamente fraco em troca (como a supervisão Rob Pelinka reduza -o Para apenas uma futura seleção de draft?) Para um cara que, nos primeiros sete anos de sua carreira, já fez mais equipes da NBA que Stephen Curry.

Mesmo em um mundo onde você pode razoavelmente argumentar que Os Mavericks ainda estão bem, se não um pouco melhor, posicionar Para competir por um campeonato de curto prazo com Davis, ninguém pode entender a decisão de potencialmente dar outra década com um dos melhores jogadores que já vimos, que nem sequer atingiu seu melhor momento, no entanto, na cabeça de sua franquia.

Na segunda -feira à noite, Edwards foi convidado a 23 anos -ou estava prestes a ser perguntado se ver alguém no estado de Doncic é trocado por um jogador de sua idade, calibre e uma posição organizacional em alerta. Ele preparou um quarto alegre para o presidente de operações de basquete de Minnesota, Tim Connelly, de Edwards.

“Todo mundo relata”, Edwards divulgou metade da pergunta antes de brincar sobre sua própria segurança em Minnesota. “Receio. Tim, se você vai me mudar, me avise, Dawg. Quando Luka foi trocado, qualquer um pode ser trocado.”

Edwards fala para todos aqui. Embora todos esses detalhes continuem sugerindo que Harrison estava em uma missão solo para trocar empregada doméstica, ainda parece que lá tem Seja mais nesta história. Se não houver, Harrison é melhor esperar que os Mavericks cumpram o que não pode ter mais de 5 a 10% de chance de ganhar um campeonato. Honestamente, eu nem acho que desculpas para dar Doncic durante a próxima década. Seu relacionamento e conexão com Dallas deixaram um buraco maior do que um troféu de Larry O’Brien pode preencher.