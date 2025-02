Gli angeli di Los Angeles spesso feriti, il terzo base, Anthony Rendon, ha un intervento chirurgico all’anca e dovrebbe perdere molto tempo, ha affermato Mercoledì CEO di Perry Minasian.

Dopo aver firmato un contratto di sette anni di $ 245 milioni e debuttando con gli angeli durante la stagione 2020 ad abbreviazione della pandemia, Rendon, 34 anni, non più di 58 partite giocate in nessuna stagione. Aveva 1,010 OPS con 34 corse in casa e la Main League 126 RBI con Washington Nationals nel 2019, ma le sue operazioni per cinque anni con angeli sono solo 0,717.

Rendon ha giocato solo in 205 partite e ha perso 438 – con 12 punti nella lista dei feriti – dall’inizio della stagione 2021.

Nel 2024 aveva tre punti nella lista ferita con tendine del ginocchio, backortle e problemi obliqua e terminava la stagione con un marchio di 0,218 con zero corse in casa e 14 RBI in 206 at-netopý.

Rendon ha colpito 0,242 con 22 corse in casa e 125 RBI per entrare negli angeli. In sette stagioni con cittadini, ha fatto esplodere 0,290 con 136 homery e 546 RBI.

La sua assenza spiega il modo per vincere l’agente libero Yoan Moncada per essere il giorno di inizio del terzo base. Moncada, un interruttore di 29 anni che ha firmato un negozio da $ 5 milioni giovedì, è scoppiato per Chicago White Sox nel 2019, ma ha tagliato 0,236/0,291/0,387 in soli 208 partite nelle ultime tre stagioni.

L’anno scorso, per la squadra White Sox, che ha perso un record di 121 partite, Moncada ha giocato in soli 12 anni e si è seduto per cinque mesi a causa della tribù Aductor. È tornato il 18 settembre e ha preso un at-bat prima di perdere il resto della stagione.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.