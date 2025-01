Anthony Richardson, do Colts, diz que uma lesão nas costas o impediu de ficar em pé ou andar, pode ser uma condição crônica

O quarterback do Indianapolis Colts, Anthony Richardson, disse aos repórteres na quarta-feira que a lesão nas costas que o manteve fora da derrota por 45-33 na semana 17 para o New York Giants foi mais séria do que ele pensava inicialmente. Pode até ser uma condição com a qual o QB terá que lidar ao longo de sua carreira.

Richardson não participou do treino de quarta-feira, que os Colts disseram ter sido mais um passeio. seu relatório de lesão. Depois da prática, ele explicou quanto desconforto eu estava sentindo na semana passada.

“A semana passada foi difícil e eu não conseguia nem me levantar na terça, mal conseguia andar, rastejando pela casa”, disse Richardson. “Mas estou aqui, estou de pé agora. Se eu puder fazer qualquer coisa ao meu alcance para entrar em campo, eu o farei.”

#potros O quarterback Anthony Richardson disse que “não conseguia nem ficar de pé” na semana passada devido a graves espasmos nas costas. Ele disse que tem problemas nas costas desde a oitava série e fez uma ressonância magnética que revelou uma “coisa no disco”. Ele disse que seus problemas nas costas “podem ser crônicos”, mas não acha que precise de cirurgia. pic.twitter.com/Wf6zN6x4ux -James Boyd (@RomeovilleKid) 1º de janeiro de 2025

Antes do jogo da semana passada, Steichen disse que Richardson estava enfrentando dores nas costas. No entanto, ele admitiu mais tarde que o QB do segundo ano estava tendo espasmos nas costas e disse que sua filosofia sempre foi não revelar muito sobre lesões, esquemas e mudanças de pessoal.

Mas, como qualquer pessoa que já teve espasmos nas costas confirmará, eles são muito mais dolorosos e debilitantes do que “dor”. A descrição de Richardson de sua condição apoiou isso, dissipando qualquer noção de que talvez ele não quisesse jogar enquanto estava machucado.

O que pode ser mais preocupante é Richardson acrescentar que sua condição é “um problema de disco” revelado por um exame de ressonância magnética. Pode ser um problema crônico para o resto de sua carreira. Porém, se tratada corretamente, a cirurgia não será necessária.

“É um problema de disco que já existe há algum tempo”, disse Richardson. “Acho que foi ativado incorretamente na semana passada e fez o que fez.”

“Pode ser crônico, mas há muitas maneiras de evitar que aconteça novamente no futuro”, continuou ele. “Agora que sei o que é, posso encontrar certas maneiras de ficar fora de certas posições e apenas ter certeza de que estou 100% saudável.”

Richardson, a quarta escolha geral em o Draft de 2023 da NFLEle disse que tem problemas nas costas desde a adolescência, mas sempre acreditou que o problema era muscular, resultado de levantamentos e corridas frequentes. Mas o que ele sentiu na semana passada foi pior do que qualquer coisa que já havia experimentado antes.

Ainda não foi determinado se Richardson jogará ou não na final da Semana 18 dos Colts. Ele deve participar do treino na quinta-feira.

Se Richardson não jogar no domingo, sua temporada terminará com 1.814 jardas, oito touchdowns e 12 interceptações. Ele perdeu três jogos (possivelmente quatro) devido a lesões no quadril e nas costas, e foi suspenso por dois jogos após mau desempenho.