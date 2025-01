Antonee Robinson del Fulham è stato nominato Giocatore statunitense dell’anno

Antonee Robinson è stato nominato Giocatore dell’anno negli Stati Uniti. Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar tramite Getty Images

Difensore della nazionale maschile degli Stati Uniti e del Fulham Antonee Robinson è stato votato Giocatore di football americano dell’anno 2024.

Robinson, 27 anni, ha vinto con il 55% dei voti ponderati inviati da tifosi, allenatori delle nazionali, giocatori dell’USMNT che hanno ricevuto la cap 2024, membri del consiglio di amministrazione del calcio statunitense, del consiglio degli atleti di calcio degli Stati Uniti, allenatori della lega professionistica e club sportivi . direttori, membri di media selezionati ed ex giocatori e amministratori. La quota dei tifosi è stata pari al 15% del totale.

Robinson ha battuto l’attaccante dell’AS Monaco Folarin Balogunattaccante del PSV Eindhoven Ricardo PepiAla del Milan Cristiano Pulisico e il difensore Charlotte FC Tim Ream.

Robinson era già finalista nel 2022.

“È un onore incredibile”, ha detto Robinson. “Rappresentare il nostro Paese non è qualcosa che si fa per ottenere riconoscimenti individuali.

“Si tratta sempre di mettere la squadra al primo posto e cercare di fare del proprio meglio per i ragazzi e per il Paese, quindi essere ricompensati per questo è una sensazione straordinaria”.

Il premio corona un anno stellare per Robinson, in cui ha iniziato da titolare tutte le 11 partite in cui era disponibile, ha iniziato in tutte e quattro le chiusure dell’USMNT nel 2024 e ha registrato l’assist vincente contro la Giamaica nei quarti di finale della Concacaf Nations League.

Robinson è diventato uno dei migliori difensori esterni della Premier League inglese con il Fulham e ha vinto il premio di Giocatore dell’anno del club per il 2023-24.

Ha realizzato 10 assist in 37 partite durante l’anno solare, quattro in più di qualsiasi altro difensore del campionato. Il punteggio lo ha anche collocato nella top 10 di tutti i giocatori.

Robinson è il primo difensore a vincere il premio dai tempi di Oguchi Onyewa nel 2006. È anche il terzo giocatore con legami con il Fulham a guadagnare il premio, dopo Clint Dempsey (2007, 2011, 2012) e Kasey Keller (1997, 1999, 2005).