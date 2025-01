Antonee Robinson è stato selezionato come giocatore dell’anno USMNT 2024

Doug McIntyre Reporter di calcio

Antonee Robinson è stato nominato Giocatore maschile dell’anno 2024 di US Soccer, l’associazione ha annunciato domenica.

Soprannominato “Jedi”, Robinson è il primo difensore a vincere il premio in 18 anni da quando Oguchi Onyewu lo vinse nel 2006. Il terzino sinistro del Fulham, nominato anche nel 2022, ha battuto il suo compagno di squadra americano Folarin. Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic e Tim Ream.

“È un onore incredibile”, ha detto Robinson, esordiente, dopo essere stato rivelato il vincitore. “Rappresentare il nostro Paese non è qualcosa che si fa per ottenere riconoscimenti individuali. Si tratta sempre di mettere la squadra al primo posto e cercare di fare del proprio meglio per i ragazzi e per il Paese, quindi essere ricompensati per questo è una sensazione incredibile”.

Robinson, 27 anni, ha ricevuto più della metà del voto finale ponderato da tifosi, compagni di squadra dell’USMNT, allenatori della nazionale, allenatori e direttori atletici della lega professionale, membri del consiglio di calcio e del consiglio degli atleti degli Stati Uniti e media selezionati. membri, ex giocatori e amministratori.

Robinson si è affermato come forse il miglior difensore della tanto decantata Premier League inglese nell’ultimo anno. Guida tutti i difensori nei principali campionati nazionali del mondo con sette assist e domenica ha capitanato i Cottagers al nono posto contro l’Ipswich Town. Secondo i rapporti locali, sta ricevendo interesse per il trasferimento da parte della capolista Premier League Liverpool.

Il grande Tim Howard dell’USMNT, ora commentatore per la NBC, ha sorpreso Robinson dando la notizia poco prima della partita di domenica a Londra.

“Pensavo fosse solo un’intervista casuale con Tim su come stava andando la stagione, quindi quando mi ha detto che avevo vinto ero semplicemente incredulo perché era l’ultima cosa che mi aspettavo”, ha detto. “È stato emozionante ricevere questa notizia da lui.”

Jedi ha collezionato 11 presenze con la nazionale nel 2024, aiutando il suo paese a vincere la terza corona consecutiva della Concacaf Nations League e ad avanzare alle semifinali del torneo del 2025.

Diventa il 27esimo americano diverso ad essere nominato Giocatore dell’anno del calcio statunitense da quando il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1984.

Doug McIntyre è un reporter di calcio per FOX Sports. Ha scritto per ESPN e Yahoo Sports prima di unirsi a FOX Sports nel 2021. Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguilo @ Autore: Doug McIntyre .

