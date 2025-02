Antonio Conte frustrato dopo aver perso la stella unita

Conte è rimasto frustrato dalla fallimento di Garnacho





Napoli Boss Antonio Conte è stato lasciato frustrato dopo aver perso la firma della star del Manchester United Alejandro Garnacho Secondo Gazzetta Dello Sport.



Garnacho era fortemente collegato a un’uscita durante la finestra di trasferimento invernale e Conte parlò personalmente con l’argentino per quanto riguarda il progetto Napoli.

Alla fine, tuttavia, nessun trasferimento è stato rilasciato a causa di differenze rispetto al prezzo. Il Napoli era disposto a pagare 55 milioni di euro, ma lo United voleva almeno 80 milioni di euro.

È stato ora riferito che l’odore di Conte è rimasto dalla decisione del club di atterrare Noah Okafor In prestito da AC Milan prima del trasferimento della scadenza.

Il tattico italiano ha insistito sulla gerarchia per fare un’offerta migliorata per Garnacho, ma hanno deciso di non rinnovarsi con i Red Devils.

Garnacho continua a rimanere sul radar di Napoli e i giganti di Serie A potrebbero presentare una nuova proposta per i suoi servizi in estate.

Il ventenne è stato felice di continuare con i Red Devils questo inverno, ma è stato in grado di rivalutare il suo futuro nel club dipende dal tempo di gioco.