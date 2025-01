Antonio Conte ha parlato con l’attaccante del Manchester United

Conte ha parlato con Garnacho del trasferimento





Allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato direttamente con l’esterno del Manchester United Alessandro Garnacho su un possibile trasferimento in Serie A.



La squadra del Napoli ha recentemente deliberato la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain e stanno cercando un valido sostituto.

Garnacho è stato individuato come obiettivo prioritario per Conte e Fabrizio Romano afferma che i due hanno parlato al telefono venerdì.

Il ventenne non sta spingendo attivamente per lasciare i Red Devils, ma non ha escluso la prospettiva di affrontare una nuova sfida quest’inverno.

Anche lo United non ha chiuso la porta alla sua partenza. Vogliono circa 65 milioni di sterline per approvare la sua vendita. Il Napoli deve ancora pagare il prezzo.

Il Napoli non ha rinunciato alla sua ricerca e potrebbe adottare un approccio rinnovato per ingaggiare il nazionale argentino nei prossimi giorni.

È probabile che la squadra italiana debba affrontare la concorrenza del Chelsea, che ha preso contatti diretti con lo United e si prevede che terrà più colloqui.