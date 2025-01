Antonio Pierce si dice orgoglioso di come i Raiders hanno concluso la stagione

HENDERSON, Nevada. — Antonio Pierce si comporta come se rimarrà l’allenatore dei Las Vegas Raiders dopo una stagione 4-13, anche se deve ancora incontrare il proprietario della squadra Mark Davis e il direttore generale Tom Telesco quando si è rivolto ai giornalisti durante la sua conferenza di fine stagione lunedì conferenza stampa.

“Non mi hanno detto nient’altro”, ha detto Pierce, che indossava una giacca dei Raiders Starter sul palco.

Alla domanda se vorrebbe che le sue condizioni “si chiarissero”, Pierce ha alzato le spalle.

“Viene solo dall’esterno”, ha detto riferendosi alla vorticosa speculazione. “Non è all’interno dell’edificio. Non c’è niente da pulire finché non avrò notizie dall’interno dell’edificio.”

Pertanto, Pierce ha affermato di non prevedere alcun cambiamento nel suo staff dopo le vittorie più basse della squadra dal 2018. Era anche la prima volta che i Raiders non vincevano contro gli avversari dell’AFC West dal 2006.

I Raiders hanno resistito a una serie di 10 sconfitte consecutive, la loro sconfitta stagionale più lunga dall’inizio della stagione 2014 con uno 0-10, e hanno commesso la peggiore offensiva della NFL. Ma Las Vegas aveva il numero 1 del campionato. 10 in totale, entrando nel finale di stagione perdendo 34-20 contro i Los Angeles Chargers, diretti ai playoff.

I giocatori dei Raiders hanno attribuito a Pierce il merito di averli tenuti concentrati durante una stagione difficile.

“Un ringraziamento ad AP perché ha mantenuto i ragazzi motivati ​​anche quando ne perdi così tanti di fila”, ha detto il ricevitore Jakobi Meyers, che ha disputato la sua prima stagione di 1.000 yard in carriera.

“È dura come professionista. È dura come concorrente, in generale. AP ha fatto un ottimo lavoro nel farci andare avanti e nel capire qual è l’obiettivo alla fine della giornata.”

Il debuttante Brock Bowers, le cui 112 ricezioni sono state il terzo per un tight end nella storia della NFL, ha fatto eco alle parole di Meyers.

“Mi è piaciuto molto AP come allenatore”, ha detto Bowers, che è stato selezionato per il Pro Bowl.

“So che le decisioni vengono prese e dipendono da alcune persone e non da noi, quindi non ho alcun controllo su questo. Ma mi è piaciuto molto giocare per lui e ho pensato che fosse un grande allenatore”.

Il difensore Aidan O’Connell ha aggiunto: “Ha fatto un ottimo lavoro (motivando), cercando di parlare con i ragazzi che volevano continuare a lottare.

“I ragazzi continuavano a presentarsi al lavoro e a fare le cose giuste e cercavano solo di sgretolarsi.

Pierce ha detto che avrebbe dovuto seguire di più il suo “istinto” in questa stagione e ha indicato che si rammarica di non essere andato con O’Connell come quarterback al posto di Gardner Minshew all’inizio della stagione.

“Dobbiamo avere giocatori migliori”, ha detto Pierce. “Dobbiamo allenarci meglio. Devi fare molte cose meglio quando vinci solo quattro partite”.