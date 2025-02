Antonio sulla forma di Real Betis: “Mi sono trovato” dopo la fine di Man United

MANCHESTER United Loanee Antonio Ha detto che il suo trasferimento in Real Betis è stato ciò di cui la sua carriera aveva bisogno dopo che non ha avuto alcun impatto sull’Old Trafford.

L’attaccante brasiliano, che si è unito al Betis nella finestra di trasferimento invernale su un prestito United di cinque mesi, ha segnato la terza partita consecutiva nella lega 3-0 di domenica contro il Nine Male Real Sociedad.

“È stato molto importante per me iniziare bene”, ha detto Antony RTV Betis Come mostrato allo Sports Stadium. “Mi sono ritrovato di nuovo. Quando siamo felici quando lavoriamo felicemente, le cose vengono naturalmente.

“Ogni giorno mi sveglio con un sorriso e vado a dormire con un sorriso e questa è la cosa più importante per me.”

Dopo essersi unito al Real Betis dal Manchester United, Antony iniziò rapidamente la vita. Joaquin Custom/Europe Press tramite Getty Images

Gli 80 milioni di GBP di Antony ($ 97,3 milioni) di AJAX nel 2022 hanno reso il secondo trasferimento in arrivo più costoso nella storia dello United, ma ha segnato solo 12 gol in 96 partite.

“Ho giocato poco, ma come ho detto, ho lavorato duramente ogni giorno”, ha detto. “Sono molto grato per il mio tempo a Manchester, dove ho avuto momenti difficili, ma anche molto bene. Ho vinto due titoli (FA Cup, EFL Cup) con United e ne sono molto felice. Ma qui, se dico che mi sono ritrovato, si tratta di felicità.

“Dovevo essere felice con me stesso … è come noi in Brasile.

“Il sole aiuta anche molto, una città che è meglio qui, e bene, sono molto felice qui.”

Antony ha anche bloccato la sua regolare transizione in Spagna per allenare Manuel Pellegrini.

“La fiducia che Pellegrini mi ha dato è incredibile e sono molto grato”, ha detto. “Prima di venire qui, ho parlato con l’allenatore e questo mi ha dato grande fiducia. Non solo l’allenatore, ma anche i giocatori sono stati molto favorevoli.

Antony è stato scelto dall’MVP nelle sue tre partite di campionato che ha giocato per Betis, ma dice che è ancora di più.

“È molto buono, ma vado di più”, ha detto. “Sì, sono molto contento di essere MVP nei tre giochi di Laliga, ma come ho detto, la cosa più importante per me è la squadra che tutti sono felici.”

Betis, che ospita Gent nella Lega dei playoff di giovedì, che conduce 3-0 dal piede di apertura, è ottavo a Lalize.