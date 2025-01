Anunciadas partidas de futebol masculino e feminino

Oito equipes de estados e territórios da união disputarão a medalha de ouro nos 38º Jogos Nacionais.

Foram anunciados o sorteio e os jogos dos torneios de futebol masculino e feminino dos 38º Jogos Nacionais de 2025, Uttarakhand. O torneio masculino acontecerá de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, enquanto o torneio feminino acontecerá de 29 de janeiro a 6 de fevereiro. As partidas serão realizadas no Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi e no Complexo Esportivo Distrital em Haldwani.

Ambos os eventos contarão com oito equipes cada: o anfitrião Uttarakhand e as sete melhores equipes do 77º Campeonato Nacional de Futebol para o Troféu Santosh 2023-24 (realizado em Yupia, Arunachal Pradesh) e 28º Campeonato Nacional de Futebol Feminino Sênior para o Troféu Rajmata Jijabai 2023-24 (realizado em Calcutá, Bengala Ocidental).

Os serviços são os defensores da medalha de ouro do torneio masculino nos 37º Jogos Nacionais de Goa 2023, enquanto os Odisha são os defensores da medalha de ouro do torneio feminino.

38º JOGOS NACIONAIS DE 2025, UTTARAKHAND (Sorteio de Futebol Masculino)

GRUPO A:GOA, UTTARAKHAND, MIZORAM, ASSAM

Programação (todos os jogos no Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi, Haldwani):

30 de janeiro: Goa vs Assam, Uttarakhand vs Mizoram 1 de fevereiro: Mizoram vs Goa, Assam vs Uttarakhand 3 de fevereiro: Mizoram vs Assam, Goa vs UttarakhandGRUPO B: SERVIÇOS, KERALA, MANIPUR, DELHI

38º JOGOS NACIONAIS 2025 Programação (todos os jogos no Complexo Esportivo Distrital, Haldwani): 30 de janeiro: Serviços vs Delhi, Kerala vs Manipur 1 de fevereiro: Manipur vs Serviços, Delhi vs Kerala 3 de fevereiro: Manipur vs Delhi, Serviços vs Kerala

Semifinais: (ambas as partidas no Complexo Esportivo Distrital, Haldwani):5 de fevereiro: Vencedores do Grupo A vs Vice-campeões do Grupo B, Vencedores do Grupo B vs Vice-campeões do Grupo A

Partida pela Medalha de Bronze (Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi, Haldwani):7 de fevereiro: Perdedor SF 1 vs Perdedor SF 2

Partida pela Medalha de Ouro (Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi, Haldwani):7 de fevereiro: Vencedor SF 1 vs Vencedor SF 2

38º JOGOS NACIONAIS DE 2025, UTTARAKHAND (Sorteio de Futebol Feminino)

GRUPO A: HARYANA, TAMIL NADU, SIKKIM, ODISHA

Programação (todos os jogos no Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi, Haldwani):29 de janeiro: Haryana vs Odisha, Tamil Nadu vs Sikkim 31 de janeiro: Odisha vs Tamil Nadu, Sikkim vs Haryana 2 de fevereiro: Haryana vs Tamil Nadu, Sikkim vs Odisha

GRUPO B: MANIPUR, DELHI, UTTARAKHAND, WEST BENGAL

Programação (todos os jogos no Complexo Esportivo Distrital, Haldwani):29 de janeiro: Manipur vs West Bengal, Delhi vs Uttarakhand31 de janeiro: West Bengal vs Delhi, Uttarakhand vs Manipur2 de fevereiro: Manipur vs Delhi, Uttarakhand vs West Bengal

Semifinais: (ambas as partidas no Complexo Esportivo Distrital, Haldwani):4 de fevereiro: Vencedores do Grupo A vs Vice-campeões do Grupo B, Vencedores do Grupo B vs Vice-campeões do Grupo A

Partida pela Medalha de Bronze (Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi, Haldwani):6 de fevereiro: Perdedor SF 1 vs Perdedor SF 2

Partida pela Medalha de Ouro (Complexo Esportivo Internacional Indira Gandhi, Haldwani):6 de fevereiro: Vencedor SF 1 vs Vencedor SF 2

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.