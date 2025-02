AP 25: Auburn ha un forte sondaggio per uomini; Pre -season n. 1 Kansas fuori

Auburn è rimasto tra i primi 25 in AP lunedì per la settima settimana consecutiva, mentre la prima stagione 1 Kansas è caduta dal basket universitario maschile per la prima volta in quasi quattro anni, finendo e correndo in 80 settimane consecutive.

Le Tigri hanno guadagnato tutti i 60 voti dal pannello dei media nazionali dopo aver colpito l’Arkansas e la Georgia la scorsa settimana. Sono stati seguiti da Duke e Florida, che hanno scambiato le posizioni del sondaggio mentre Houston e Tennessee hanno fatto girare i primi cinque. Houston ha la linea attiva più lunga del paese tra i primi 25 in 102 settimane.

Jayhawks fu lasciato cadere per la prima volta dopo l’8 febbraio 2021, quando la stagione fu giocata nel mezzo della pandemia di Covid-19. Ciò si è concluso con un record di 231 settimane consecutive tra le prime 25 in Kansas.

Questa settimana, dopo una perdita di 74-67, Jayhawks è caduto nello Utah e una perdita di 91-57 alla BYU, che è la più grande perdita di scuola nella storia della scuola contro un irresistibile avversario. BYU è arrivato nel sondaggio n. 25 questa settimana.

Il Kansas ha preso la sua frustrazione allo Stato dell’Oklahoma sabato, passando alla vittoria di 96-64 a Allen Fieldhouse.

“Siamo 1-0”, ha detto il coach di Jyyhawks Bill Self. “Questo è ciò di cui stiamo parlando e il foglio delle statistiche di tutti in ciò che significano quest’anno è esattamente quello che è successo oggi – e al momento non parliamo nemmeno con altre cose.”

L’Alabama è caduta due punti n. 6 questa settimana, seguita da St. John’s e Michigan State, che ha saltato sei punti sul busto e nel Michigan. Iowa State e Texas Tech hanno gestito i primi dieci.

Ucononn Huskies contro n. 10 St. John’s Red Storm | Fox College hops

Il Kansas cadde insieme a Ole Miss, che era stato classificato nelle ultime 13 settimane e nelle ultime 15 16. Ha fatto spazio a Saint Mary’s, che ha vinto Portland e Gonzaga per arrivare al numero 23, e BYU che ha seguito la sua vittoria su Jayhawks, poi Hit-No. 19 Arizona sabato 96-95, con due titoli di Richie Saunders con 3,2 secondi rimasti.

Era la prima volta che i Cougars hanno colpito le squadre in partite consecutive dal 1988.

“Il mio messaggio al nostro gruppo è, sai, non importa quale sia la prossima sfida davanti a noi, cerchiamo di attaccarla, è sull’allenamento, sia che si tratti di una partita da girare”, ha detto il coach della BYU del primo anno Kevin Young. “So che sembra un cliché, ma è stata davvero una ricetta per noi in modo da non sembrare più lontano di quello che dobbiamo fare in quel momento.”

Louisville si è unito allo stato del Michigan facendo il più grande salto nel sondaggio di questa settimana salendo sei punti n. 19. I cardinali hanno vinto lo stato della Florida la scorsa settimana nell’unica partita a causa della loro quinta vittoria consecutiva, e saranno legati questa settimana con Clemson Secondo ACCS al secondo posto nel rumore blu.

Illinois combattono Illi vs. n. 3 Duke Blue Devils | Fox College hops

Purdue ha lasciato cadere sette punti dopo 20 perdite nello stato del Michigan e indiano, ma i produttori di caldaie hanno tenuto la top 25 per la top 55. Ora è il terzo tubo attivo più lungo (76 settimane) dietro a Houston e Tennessee.

Il Kansas non è l’unica squadra che si è classificata in alto nel sondaggio pre -stagione, che cadrà completamente in questa stagione.

Il doppio campione nazionale difensore Ucononn è stato no. Gonzaga era sesto, l’ottavo di Baylor e nono nella Carolina del Nord – e non tutti lo sono.

Tutto sommato, più della metà delle squadre di sondaggio del primo tempo – 13 di loro – non sono riuscite a rompere i primi 25 questa settimana.

La SEC ha continuato la sua posizione dominante in tre dei primi cinque e otto in un totale dei primi 25 di questa settimana. Big 12 aveva tre team Top Ten e Five Investments, mentre Big Ten aveva anche cinque squadre nel sondaggio. ACC ne aveva tre, Big East ne aveva due e la American Athletic Conference e la West Coast aveva una squadra della canzone.

Ecco l’intero AP 25: 25:

1. Auburn

2. Duca

3. Florida

4. Houston

5. Tennessee

6. Alabama

7. San Giovanni

8. Stato del Michigan

9 Iowa State

10. Texas Tech

11. Stato tasso

12. Texas A&M

13. Clemson

14. Missouri

15 Michigan

16. Maryland

17. Kentucky

18 Memphis

19. Louisville

20 Trambusto

21. Marquette

22. Arizona

23. Santa Maria

24. Mississippi

25 BYU

Reporting Associated Press.

(Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Basket universitario