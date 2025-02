AP 25: il Maryland arriverà per la prima volta dopo il 2023; Auburn rimane n

Auburn E Duca Resta al di sopra di 1-2 Associated Press 25 Il basket per l’istruzione superiore maschile Un sondaggio per la terza settimana consecutiva, mentre il Maryland è tornato a investire in quasi due anni.

Le Tigri di Bruce Pearl (20-1) hanno considerato la prima classe della quarta settimana consecutiva di lunedì e la terza di fila come una scelta unanime. Auburn ha richiesto il primo 248 del primo posto nell’ultimo mese dell’ultimo mese, quando rimane imbattibile alla SEC grossolana con nove squadre.

L’unica sconfitta di Auburn è arrivata al Blue Devils di Jon Scheyer (19-2), che è arrivato nel tubo più lungo del paese in 15 partite per una settimana dopo la Carolina del Nord di un concorrente.

Entrambe le squadre hanno fornito l’unica stabilità dopo la scorsa settimana la scorsa settimana AP 25 della scorsa settimana, tre delle quali hanno perso due volte.

Alabama spostato al numero 3 seguito da Tennessee Saltando quattro punti n. 4 sec di alto livello. Houston Nonostante la perdita degli straordinari, ora hai scalato un posto n. 5. 13 Texas Tech terminerà il tubo per vittorie in casa 33.

Florida Il prossimo numero 6 è seguito Trambusto – Iowa State – Stato del Michigan E Texas A&M Rotola i primi dieci set.

Texas Tech (17-4) ha fatto il più grande salto tra le squadre della scorsa settimana, che è salito a nove posti al 13 ° posto dopo aver colpito la TCU in casa e poi ha colpito il legno, nonostante l’allenatore Grant McCasland e si è trasferito presto da JT Toppes.

Doppio il maestro nazionale dominante Uonn Ha raccolto sei punti dopo aver vinto Marquette, mentre il Missouri ha saltato cinque punti dopo 15 stato del Mississippi.

Indiana vs. 10 punti salienti di Purdeen Fox College hops

In totale, 10 squadre si sono trasferite dalla loro stazione la scorsa settimana. Ciò include la squadra di St. John di Rick Pininon, che è salita a tre punti a 12, che è il più alto posizionamento del programma dopo la fine della stagione n. 9 del 1999-2000.

La regione del Mississippi ha avuto il più grande tamburo della settimana e è scesa di otto punti dopo 22 perdite in casa in Alabama e Missouri. Lo stato dello Iowa si è unito a Bulldogs per due perdite durante la settimana, è sceso di cinque punti dopo le perdite in Arizona e Kansas.

No. 16 Persone E anche il n. 23 dell’Illinois è sceso di cinque punti, con un elenco di diapositive a 10.

N. 18 Maryland, n. 20 Arizona e n. 24 Michigan erano tre nuove aggiunte della settimana.

Kevin Willard’s Terrapins (17-5) è entrato nel sondaggio n. 18 mentre ha spinto la serie vincente in quattro partite, che non avrebbe vinto. 17 Illinois e poi colpire-no. 17 Stato tasso a casa la scorsa settimana.

Ha dato a Maryland un primo sondaggio di investimento in quasi due anni, la scorsa settimana n.

L’Arizona (15-6) è tornata al sondaggio per la prima volta da novembre. I gatti selvatici hanno aperto l’anno # 10 e hanno raggiunto il picco al nono, ma sono tornati dopo aver vinto l’11/12, incluso lo stato dello Iowa dopo che Caleb Love ha colpito un semestre che costringe gli straordinari.

Il Michigan (16-5) ha due precedenti sondaggi in questa stagione e sarà al top di 14 all’inizio di dicembre.

N. 25 UConn vs. No. 9 Marquette Kohoko Punti | Fox College hops

Oregon C’è stata una delle tre uscite di questo sondaggio di questa settimana che è diminuito dal n. 16 quando è stato uno dei trio che ha perso due volte la scorsa settimana cadendo nell’UCLA ea casa in Nebraska. Anche Louisville (n. 21) e Vanderbilt (n. 24) sono caduti dopo la perdita di nemici indisciplinati.

La SEC aveva almeno nove squadre nel sondaggio durante la settima settimana consecutiva, tra cui tre settimane con 10 squadre, il 40% del sondaggio. La SEC ha anche avuto almeno la metà delle dieci otto volte in nove settimane e al suo apice in sei squadre il 6 gennaio. Nessun’altra lega è stata oltre sei squadre per qualsiasi settimana in questa stagione.

L’arrivo del Maryland ha spinto la squadra Big Ten -Fir seguita da ISO 12 e Big East in tre. ACC e l’American Athletics Conference avevano tutti.

Ecco l’intero AP 25: 25:

1. Auburn

2. Duca

3. Alabama

4. Tennessee

5. Houston

6. Florida

7. Trambusto

8. Iowa State

9 Stato del Michigan

10. Texas A&M

11. Marquette

12. San Giovanni

13. Texas Tech

14. Kentucky

15 Missouri

16. Persone

17. Memphis

18 Maryland

19. Uonn

20 Arizona

21. Stato tasso

22. Mississippi

23. Illinois

24. Michigan

25 Sii una signora

Reporting Associated Press.

(Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Basket universitario