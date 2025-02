AP 25: il Texas è il numero uno nel sondaggio femminile per la prima volta in 21 anni

Il Texas è il numero uno Associated Press 25 Top 25 Sondaggio sul basket del college femminile per la prima volta in 21 anni e in una terza squadra diversa che tiene il primo posto nelle ultime tre settimane.

Il Longhorn si è trasferito in cima al sondaggio di lunedì, Notre Dame n. 1 dopo che Notre Dame è raddoppiata allo stato della Carolina del Nord. L’UCLA era stata 1 12 settimane prima della battaglia.

“Sono così contento dei miei figli”, ha detto l’allenatore del Texas Vic Schaefer durante le interviste telefoniche prima che la sua squadra incontrasse la Georgia lunedì in ritardo. “Hanno meritato dove si trovano oggi.”

Solo la quinta volta dal 2001 ha tre diverse scuole sono state il numero uno entro tre settimane. Altro nella Carolina meridionale, che è no. Cinque scuole.

“C’è così tanta parità nel gioco in questo momento”, ha detto Schaefer.

Il Texas, che ha tenuto l’ultima volta nel sondaggio il 16 febbraio 2004, ha ricevuto 19 primo posto nel pannello dei media nazionali di 31 membri. Il Longhorn ha trascorso 48 settimane in cima al sondaggio nella loro famosa storia, che proviene dalla prima esibizione n. 1 nel 1980.

“Tanto rispetto e ammirazione per l’allenatore (Jody) Conradt e il nostro programma per le tradizioni, e capirò sicuramente lo standard che speriamo di vivere”, ha aggiunto Schaefer.

Notre Dame è caduto al terzo dopo che la sua serie di vittorie di 19 giochi è stata cliccata, mentre l’UCLA si è trasferita in un altro. Bruins, che Border Iowa, 67-65, con due tiri liberi in ritardo di domenica, ha ricevuto 11 rumori migliori. USC era quarto e ha ricevuto un primo posto nel voto. Ucononn era quinto.

La Carolina del Sud, la LSU e la Carolina del Nord erano le seguenti. Il governo NC ha saltato quattro seggi dopo la nona vittoria.

Wolfpack ha seguito la TCU per visitare la top ten.

Lo stato della Florida e Louisville ha reinvestito questa settimana n. 24 e 25. Seminoles ha vinto Pittsburgh e allora-no. 20 Georgia Tech. I cardinali hanno eliminato allora. 11 duchi prima di perdere contro la Carolina del Nord. Le giacche gialle e l’Illinois caddero entrambe dalla top 25.

Sec ha sette squadre. ACC ne ha sei, mentre Big Ten e Big 12 ne hanno cinque. Il Big East è due.

Ecco l’intero AP 25: 25:

1. Texas

2. Ucla

3. Vergine

4. USC

5. Uonn

6. Carolina del Sud

7. Lu

8. Carolina del Nord

9 Stato della Carolina settentrionale

10. TCU

11. Tennessee

12. Stato dell’Ohio

13. Oklahola

14. Stato nazionale

15 Kentucky

16. Duca

17. Baylor

18 Vergine occidentale

19. Maryland

20 Alabama

21. Stato dell’Oklahoma

22. Creighton

23. Stato del Michigan

24. Stato della Florida

25 Louisville

Reporting Associated Press.

