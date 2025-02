AP 25 N: Auburn rimane n. 1; Duke, Florida si è impegnato nel # 3 per il sondaggio maschile

Auburn Guidare n. 1 è ancora intatto nonostante la perdita n. 3 Florida . Uonn L’ultima sconfitta ha lasciato per la prima volta i doppi maestri nazionali in difesa in due anni.

L’ultimo lunedì, le Tigri hanno mantenuto il primo posto nella quinta settimana diretta, ricevendo 34 posti nel pannello dei media a 61 persone. No. 2 Alabama Si è trasferito sulla scena e ha avuto 23 voti al primo posto, solo nove punti ad Auburn, mentre la Florida ha guadagnato i tre migliori voti e no Tennessee ne ho uno.

Duca Legato con la Florida n. 3, il n. 9 St. John’s si è trasferito nella Top Ten per la prima volta dopo la fine della stagione n. 9 del 1999-2000.

Uconon è sceso dal voto # 19 venerdì dopo il 68-62 di San Giovanni dopo la perdita di casa, terminando nel quarto tubo attivo più lungo del paese (53 settimane).

La Florida ha il più alto investimento quando ha raggiunto il numero uno nel 2013-14, dopo aver colpito Auburn, 90-81, dalla prima vera vittoria della strada nel migliore dei casi della storia del programma. È stata la seconda vittoria di Gators sulla squadra di classe superiore in questa stagione dopo aver colpito il no. 1 Tennessee a casa il 7 gennaio.

Auburn aveva vinto 14 di fila ed era il numero 1 unanime nelle ultime tre settimane.

Le tigri non erano l’unica squadra di punta che perdeva.

Duke ha lasciato cadere due posti dopo 4 77-71 perdita n. 23 per Clemson ha chiuso la serie di vittorie a 16 partite. N. 10 Iowa State Ha anche lasciato cadere due posti quando si perde 69-52 n. 17 Persone . I Cicloni hanno mai raggiunto il loro più alto investimento nell’ultimo mese, ma hanno perso tre di fila prima di soffiare la TCU sabato.

Affondando Huskiet

UCononn ha iniziato la stagione 3 e ha scalato il n. 2 mentre cercava di diventare la prima squadra dopo che l’UCLA Bruins di John Wooden ha vinto tre campionati nazionali diretti nei primi anni ’60.

Uconon (16-7, 8-4 Big East) ha perso tre su cinque ed è sceso al quarto posto nel Big East, 3,5 partite dietro St. John’s.

“Sono molto ottimista”, ha detto l’allenatore di Ucononn Dan Hurley. “Penso che sia davvero un buon momento per giocarci in questo momento. Penso che abbiamo l’opportunità di far muovere questa cosa e sembrare molto diversa a marzo.”

Sorgere e cadere

Il n. 13 Arizona ha avuto il più grande salto della settimana, salendo sette posti al BYU e il numero 12 del Texas Tech la scorsa settimana. No. 19 Sii una signora cambiato sei posti con no Kentucky e LSU, 72-70, colpendo Dre Davis nell’ultimo secondo colpo.

No. 18 Marquette E il n. 25 Maryland aveva le più grandi squadre che erano ancora nel sondaggio, ciascuna persa sette posti. No. 21 Il Missouri è caduto sei punti per perdere 5 Tennessee e n. 8 Texas A&M Nell’ultimo secondo nel 3-pointer.

Dentro e fuori

Il n. 24 Creighton è tornato al sondaggio per la prima volta dopo il 25 novembre, dopo la vittoria, la Providence e Marquette. Il n. 23 Clemson è tornato dopo la partita di Duke. L’Illinois si è unito a UCononn lasciando il voto a Rutgers dopo 82-73 perdite.

Supervisore della conferenza

SEC aveva almeno nove squadre nel sondaggio durante la settima settimana consecutiva, tra cui i primi tre e i primi cinque. Nessun’altra lega è stata oltre sei squadre per qualsiasi settimana in questa stagione.

Big Ten ha sei squadre investite seguite da ISO 12 con cinque e Big East con tre. ACC e l’American Athletics Conference avevano tutti.

Ecco l’intero AP 25: 25:

1. Auburn

2. Alabama

T-3. Florida

T-3. Duca

5. Tennessee

6. Houston

7. Trambusto

8. Texas A&M

9 San Giovanni

10. Iowa State

11. Stato del Michigan

12. Texas Tech

13. Arizona

14. Memphis

15 Kentucky

16. Stato tasso

17. Persone

18 Marquette

19. Sii una signora

20 Michigan

21. Missouri

22. Mississippi

23. Clemson

24. Creighton

25 Maryland

Reporting Associated Press.

