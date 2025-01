AP Top 25: Auburn consenso n. 1, Duke ora n. 2 nel sondaggio maschile

Una settimana selvaggia di disordini e tempeste legali ha portato a un enorme sconvolgimento nella lista AP Top 25.

Una costante: Ramato .

I Tigers sono stati la testa di serie n. 1 unanime nel sondaggio sul basket universitario maschile dell’Associated Press pubblicato lunedì, mantenendo il primo posto dopo una settimana in cui 19 squadre classificate hanno perso almeno una volta, incluse sette delle prime 10 squadre.

Auburn ha conquistato il secondo posto nella classifica numero 1 del programma la scorsa settimana, vincendo entrambe le partite nonostante abbia giocato senza il lungo infortunato Johni Broome. I Tigers superarono il numero 14 dello stato del Mississippi, 88-66, e sopravvissero a una rimonta tardiva per battere l’allora n. 19 Georgia, 70-68.

N. 2 Duca è salito di una posizione dopo aver vinto entrambe le partite la scorsa settimana e si è scambiato di posto al terzo posto Stato dell’Iowa che ha fatto esplodere il numero 12 Kansas ma ha perso contro il numero 23 del West Virginia. Alabama E Florida sono finiti tra i primi cinque nonostante ciascuno abbia perso una partita la scorsa settimana.

Solo tre squadre: Alabama, Florida e n. 6 Tennessee – era nello stesso posto di una settimana fa. Settimana caotica consentita n. 8 Stato del Michigan entrare nella top 10 per la prima volta in questa stagione e al 22esimo Missouri nel sondaggio per la prima volta dal 2022-23.

Louisville ha fatto una vera svolta sotto la guida dell’allenatore del primo anno Pat Kelsey.

I Cardinals hanno vinto un totale di 12 partite nelle due stagioni precedenti, ma stanno giocando il miglior basket degli ultimi anni. Dopo una scivolata di tre partite, Louisville ha vinto otto partite consecutive ed è entrato nelle urne per la prima volta in quattro anni al numero 25. La settimana scorsa, i Cardinals hanno vinto a Syracuse per la prima volta in otto anni e hanno concluso la settimana in alto. . Virginia per la prima volta da quando è entrato a far parte dell’ACC nel 2013.

Tempesta Rossa in aumento

BENE. 20 John è tornato nel sondaggio questa settimana e ha il punteggio più alto da quando ha raggiunto il numero 15 il 29 dicembre 2014 sotto la guida dell’allenatore Steve Lavin. I Red Storm, alla loro seconda stagione sotto Rick Pitino, sono passati al primo posto nel Big East con una vittoria su Seton Hall e la sconfitta di Marquette contro Xavier. Non vincono una parte del titolo della stagione regolare del Big East dal 1992.

S. John’s (16-3) è il miglior inizio di 19 partite da quando aveva aperto 17-2 (e poi 20-2) nel 1985-86. E i Johnny sono 7-1 al Big East per la prima volta da quando avevano aperto 8-1 nel 1998-99.

Si alza e cade

N. 11 Purdue e il numero 18 del Wisconsin hanno fatto il salto più grande tra le squadre nel sondaggio, guadagnando sei posizioni ciascuna. N. 16 Sii una signorina è salito di cinque posizioni dopo aver diviso le partite contro il numero 4 dell’Alabama e il numero 14 dello Stato del Mississippi.

BENE. 24 Memphis ha avuto il calo più grande della settimana, perdendo sei posizioni dopo aver perso contro Temple e aver battuto Charlotte. Due volte campione NCAA UConn è sceso di cinque posizioni al numero 19 dopo aver visto la sua serie di 28 vittorie consecutive in casa terminare con una sconfitta per 68-63 contro Creighton.

Bentornato

BENE. 22 Il Missouri si classifica per la prima volta quest’anno dopo aver ottenuto la serie di 16 vittorie consecutive casalinghe della Florida con una vittoria di 18 punti sull’Arkansas. BENE. 23 Il West Virginia è tornato nei sondaggi dopo aver sconfitto lo Iowa State.

Louisville non era stata classificata da quando aveva raggiunto il numero 25 il 25 gennaio 2021.

Arrivederci (per ora)

Le tre squadre classificate hanno perso entrambe le partite la scorsa settimana e sono state eliminate dalle urne.

Gonzaga ha perso contro Oregon State e Santa Clara ed è uscito dalla Top 25 AP per la prima volta dall’inizio dello scorso anno. La Georgia è scesa al numero 23 dopo le sconfitte contro Tennessee e Auburn. Baylor, numero 25 di una settimana fa, è fuori dopo le sconfitte contro Arizona e TCU.

La corsa dello Utah State nella Top 25 dell’AP è durata due settimane. Gli Aggies sono scesi al numero 22 dopo aver perso contro l’UNLV 65-62.

Campana della conferenza

La SEC ha otto squadre classificate dopo l’eliminazione della Georgia, cinque delle quali sono tra le prime dieci.

Seguono i Big Ten con sei, seguiti dai Big 12 con cinque. Il Big East e l’ACC avevano ciascuno due squadre classificate, una ciascuna nelle conferenze American Athletic e Mountain West.

Ecco l’intera AP Top 25:

1. Ramato

2. Duca

3. Stato dell’Iowa

4. Alabama

5. Florida

6. Tennessee

7. Houston

8. Stato del Michigan

9. Kentucky

10. Marchetta

11. Purdue

12. Kansas

13. Texas A&M

14. Stato del Mississippi

15. Oregon

16. Sii una signorina

17. Illinois

18. Stato del tasso

19. UConn

20. San Giovanni

21. Michigan

22. Missouri

23. Virginia Occidentale

24. Menfi

25. Louisville

Rapporto dell’Associated Press.

