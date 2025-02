AP Top 25: Auburn rimane n. 1, Florida fino al numero 2 nel sondaggio maschile

Auburn profitto Alabama Assicurati che le Tigri detengano la prima classe di Associated Press in 25 sondaggi di basket universitari maschili per una sesta settimana consecutiva.

Tigers (23-2) ha ricevuto 59 60 primo posto nel voto in un sondaggio di lunedì e ha restituito quasi tutto il sostegno perduto quando sono caduti a casa Florida 8 febbraio. Auburn era stato all’unanimamente il numero uno tre settimane consecutive prima di questa sconfitta, ma è rimasta la scorsa settimana, nonostante il fatto che quasi la metà di questi voti al primo posto vada principalmente in Alabama, alcuni Florida e Tennessee .

Ma le Tigri hanno vinto sabato 1 contro il n. 2 contro la settimana stradale, ore dopo il comitato, che seleziona la squadra del torneo NCAA 68, ha messo Auburn come seme generale nel suo seme preliminare.

Due squadre che vincono le Tigri si siedono dietro di loro. Florida e Duca Legato terzo la scorsa settimana e Gators ha abbassato i Blue Devils per rompere la cravatta e si svolge 2, rivendicando il primo posto rimanente.

L’Alabama è caduto al numero 4 seguito da Houston Tennessee, Texas A&M – L’investimento più alto da dicembre 2017 – Iowa State Texas Tech e St. John’s a Round the Top Ten.

Dal gruppo, i Red Raiders hanno rappresentato l’unico cambiamento rispetto alle squadre della scorsa settimana, arrampicando tre posti per sostituire Trambusto Nelle prime dieci truppe in tre anni. La squadra Grant McCasland, che ha perso solo due volte dall’inizio del 2025, non è stata proibita fino a quando il sondaggio non è stato rotto il 22, 27 gennaio.

Il Michigan ha avuto il più grande salto della settimana tra le squadre investite, salendo otto punti n. 12 Hit Purdu la scorsa settimana e spingendo la serie vincente in sei partite.

Il n. 15 Missouri saltò sei punti, mentre il n. 11 Wisconsin, n. 18 Clemson e Maryland aumentava di cinque punti.

In totale, 12 squadre si sono trasferite nella loro posizione la scorsa settimana.

Tom Izzo ottiene la maggior parte delle dieci vittorie: “Lo cambio tutto il banner”

Memphis ha preso il più grande tamburo della settimana, cadendo in otto punti 22 dopo la sua perdita di straordinaria Wichita State ha chiuso la serie vincente a otto giochi.

N. 13 Purdue, n. 19 Arizona e n. 23 Persone -Ilto il n. 1-Aväki ha investito n. 1 è diminuito di sei punti, mentre il n. 24 Sii una signora cadde cinque.

Dieci squadre sono cadute dal sondaggio della scorsa settimana.

Il n. 25 Louisville è stata una nuova aggiunta solitaria della settimana, che è tornata al sondaggio una seconda volta in due settimane dopo gennaio. L’allenatore del primo anno Pat Kelsey ha diretto il programma alle loro prime 20 stagioni vincenti dal 2019-2020, mentre i cardinali sono scomparsi solo una volta a metà dicembre.

Creightton (n. 24) è sceso dagli investimenti per la seconda volta in questa stagione. Bluijays è stato collocato per le prime quattro settimane, poi è tornato la scorsa settimana da quello che si è rivelato essere un soggiorno di una settimana.

La SEC aveva le migliori nove squadre nazionali, di cui tre dei primi quattro e cinque su dieci. Big 12 e, e, su, e Dieci Ognuno aveva cinque squadre, anche se i Big 12 avevano le prime tre tra i primi dieci, mentre al maggior numero di Big Ten era stato effettuato all’11 ° posto. Esso Acc era tre che seguirono Big East Due e Conferenza americana di atletica leggera Con uno.

Ecco l’intero AP 25: 25:

1. Auburn

2. Florida

3. Duca

4. Alabama

5. Houston

6. Tennessee

7. Texas A&M

8. Iowa State

9 Texas Tech

10. San Giovanni

11. Stato tasso

12. Michigan

13. Trambusto

14. Stato del Michigan

15 Missouri

16. Marquette

17. Kentucky

18 Clemson

19. Arizona

20 Maryland

21. Mississippi

22. Memphis

23. Persone

24. Sii una signora

25 Louisville

Reporting Associated Press.

