AP Top 25: Auburn sale al numero 1, Tennessee cade nel sondaggio maschile

Ramato è salito al numero 1 dell’Associated Press basket universitario maschile sondaggio per la sua seconda stagione al vertice nella storia del programma, mentre il programma della SEC Georgia si è classificato per la prima volta in 14 anni.

I Tigers di Bruce Pearl (15-1) hanno ricevuto 60 voti su 62 per il primo posto, guadagnando una posizione lunedì rispetto al precedente primo posto. Tennessee ha subito la prima sconfitta stagionale per retrocessione Florida per porre fine a un regno di cinque settimane al vertice. Auburn si è classificata al primo posto nella Top 25 AP solo una volta prima, durante un periodo di tre settimane tra gennaio e febbraio 2022, ed è la terza squadra a raggiungere la vetta del sondaggio in questa stagione.

L’unica sconfitta di Auburn è arrivata contro Duke all’inizio di dicembre e i Tigers hanno vinto otto partite consecutive, nonostante nessuna parola sull’attaccante. di John Broome potrebbe essere pronto a giocare sabato dopo l’infortunio alla caviglia 66-63 vincita Carolina del Sud .

L’impennata dei Tigers li ha portati in cima a un altro sondaggio pesante della SEC, dato che la lega aveva nove squadre nella Top 25 AP, di cui tre tra le prime cinque e cinque tra le prime 10.

Stato dell’Iowa è salito di una posizione al numero 2, il ranking più alto nella storia del programma, seguito da Duke, Alabama e Florida. I Blue Devils e i Gators hanno preso il primo posto ciascuno.

I Volunteers (15-1) erano stati il ​​numero 1 dal 9 dicembre ed erano l’ultima squadra imbattuta nella Divisione I prima della sconfitta di 30 punti contro la Florida. Si sono ripresi battendo il Texas, ma sono comunque scesi di cinque posizioni al numero 6.

Marchetta è stata la successiva al numero 7 come unica squadra a rimanere nella stessa posizione della settimana scorsa, seguita da Kentucky preseason n. 1 Kansas E Houston per entrare nella top 10.

N. 12 Stato del Michigan e il numero 20 del Michigan hanno fatto i salti più grandi della settimana, guadagnando quattro posizioni ciascuno. Florida e n. 17 Purdue furono i successivi, salendo di tre posizioni.

Un totale di 15 squadre classificate la scorsa settimana sono salite nell’ultimo sondaggio.

Mentre il crollo del Tennessee è stato notevole, il numero 19 Illinois ha avuto il calo più grande della settimana, perdendo sei posizioni dopo la sconfitta casalinga del fine settimana contro l’USC.

Due volte campione in carica UConn ha eguagliato il calo di cinque punti dei Vols entrando al numero 14 dopo la sconfitta della scorsa settimana a Villanova.

Sei squadre classificate la scorsa settimana sono state eliminate nel sondaggio di lunedì.

N. 23 Georgia, N. 24 Stato del tasso e n. 25 Baylor sono state le novità della settimana. Ed è passato del tempo per la Georgia.

I Bulldogs di Mike White (14-2) hanno ottenuto il loro primo AP Top 25 da quando avevano trascorso una settimana al 24° posto nel gennaio 2011. Quella solitaria apparizione era stata l’unica classifica del programma dal 2002-2003, ma i Bulldogs vengono da una settimana di vince l’allora n. 6 Kentucky e poi n. 17 Oklahoma per le prime vittorie consecutive del programma contro avversari classificati dalla stagione 2006-2007.

Sia i Badgers che i Bears hanno trascorso diverse settimane nel sondaggio in questa stagione.

Virginia Occidentale (n. 21) e UCLA (N. 22) si è unito ai Sooners ed è stato escluso dal sondaggio di questa settimana.

La SEC – che aveva 10 squadre classificate il 23 e 30 dicembre – aveva nove squadre classificate per la quinta volta in questa stagione, inclusa la n. 11. Texas A&M N. 15 Stato del Mississippi e n. 21 Sii una signorina .

IL Grandi Dieci era il successivo con sei, seguito da Grande 12 con quattro. IL Grande Oriente erano due, seguiti da ACC, Costa occidentale , Atletico americano E Montagna a ovest conferenze con una ciascuno.

Ecco l’intera AP Top 25:

1. Ramato

2. Stato dell’Iowa

3. Duca

4. Alabama

5. Florida

6. Tennessee

7. Marchetta

8. Kentucky

9. Kansas

10. Houston

11. Texas A&M

12. Stato del Michigan

13. Oregon

14. UConn

15. Stato del Mississippi

16. Gonzaga

17. Purdue

18. Menfi

19. Illinois

20. Michigan

21. Sii una signorina

22. Stato dell’Utah

23. Georgia

24. Stato del tasso

25. Baylor

Rapporto dell’Associated Press.

