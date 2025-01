AP Top 25: il Tennessee imbattuto rafforza la presa sul numero 1 nel sondaggio maschile

Tennessee lunedì ha rafforzato la sua presa sul numero 1 nella Top 25 AP dopo che le vittorie consecutive, inclusa una sul rivale della SEC Arkansas, hanno lasciato i Volunteers come l’unica squadra imbattuta. basket universitario di divisione I maschile .

I Vols hanno ricevuto altri quattro voti n. 1 e hanno ricevuto 45/60 dalla giuria nazionale rimanendo in cima al sondaggio per la quinta settimana consecutiva. Ramato ha guadagnato gli altri 15 posti n. 1 ed è rimasto n. 2 allo stesso tempo Stato dell’Iowa , Duca E Alabama classificato tra i primi cinque che sono rimasti invariati dopo la prima settimana di conference play in molti campionati del paese.

Il Tennessee è migliorato fino a 14-0 dopo aver battuto lo stato di Norfolk e aver pareggiato l’allora numero 23 dei Razorbacks per la terza serie più lunga nella storia della scuola. E quando Florida perso ai rigori Kentucky E Oklahoma La marea cremisi ha fatto saltare tutto, lasciando i Volunteers come l’unica squadra nei principali canestri universitari maschili senza errori.

“Sono la squadra numero 1 del paese per un motivo, e la mia delusione non è stata venire in Tennessee e perdere la partita. È stato il modo in cui ci hanno gestito”, ha detto l’allenatore dell’Arkansas John Calipari.

I Vols lo hanno fatto molto in questa stagione. Solo una volta non hanno battuto nessuno in doppia cifra.

“Tutto va ai giocatori, sai?” Lo ha detto l’allenatore del Tennessee Rick Barnes. “Buone famiglie. Vengono sapendo cosa ci aspettiamo, ma lo aspettano anche da loro stesse. Bisogna solo sottolinearlo ogni giorno.”

I Wildcats sono saliti di quattro posizioni al numero 6 con la vittoria sulla Florida. Sono stati seguiti Marchetta Alligatori, UConn E Texas A&M che ha eliminato l’ottava vittoria consecutiva dei Texas Aggies.

BENE. 15UCLA contro Punti salienti del Nebraska | Cerchi FOX College

(Per saperne di più: Classifiche di basket universitario: Auburn, Tennessee in cima; L’Illinois sta facendo un grande passo avanti)

Kansas è sceso di quattro posizioni al numero 11 dopo aver perso un colpo contro il West Virginia e aver eliminato l’UCF. I Jayhawk lo seguirono Houston e Illinois – il più grande scalatore di questa settimana, salendo di nove posizioni – insieme allo stato del Mississippi e Oregon .

Stato del Michigan era numero 16 e l’Oklahoma è caduto di cinque posizioni dopo la sconfitta per 107-79 contro i Crimson Tide. Gonzaga Menfi e Purdue hanno completato la top 20 dopo che i Boilermakers hanno battuto Minnesota e Northwestern la scorsa settimana.

I Mountaineers, che hanno seguito la vittoria sul Kansas con una vittoria sull’Oklahoma State, si sono classificati 21 per la prima volta dal 26 dicembre 2022. Sono stati seguiti UCLA , Sii una signorina Michigan e Utah State, i Wolverines tornano dopo un periodo di pausa di due settimane e gli Aggies hanno fatto il loro debutto stagionale al numero 25.

“Sei 14-1 e sei arrabbiato?” Lo ha detto l’allenatore dello Utah State Jarrod Calhoun dopo che la sua squadra ha battuto il Fresno State 89-83 sabato. “È un comportamento infantile, ma non puoi essere soddisfatto. È così che vivo la mia vita, in modalità sopravvivenza.”

L’Illinois è salito di nove posizioni al numero 13 dall’allora n. 9 Oregon e la sua vittoria a Washington domenica.

Cincinnati è sceso fino al numero 16 dopo le sconfitte contro Kansas e Arizona. I Ducks hanno perso sei posizioni e l’UCLA è scesa di sette al numero 22 mentre i Bruins hanno perso in Nebraska nell’unica partita della settimana.

N. 18 Stato del Michigan contro. Punti salienti dello stato dell’Ohio | Cerchi FOX College

L’apparizione del West Virginia al numero 21 è solo la seconda nella Top 25 AP dall’ultima edizione della stagione 2020-21. Il Michigan sarà classificato per la terza volta in questa stagione, mentre lo Utah State sarà classificato per la prima volta dalla parte di Calhoun. Quei tre sono andati a scapito di Bearcats, Razorbacks e Baylor.

Pittsburgh è stata la prima squadra fuori dalla Top 25 dopo aver aperto il gioco dell’ACC con vittorie su Cal e Stanford. Il Nebraska aveva una serie di sei vittorie consecutive con 21 sondaggi. Il St. Bonaventure è apparso in cinque scrutini dopo aver battuto Fordham per la sua ottava vittoria consecutiva; I Bonnies, la cui unica sconfitta è contro lo Utah State, hanno trascorso solo tre settimane nel sondaggio dalla stagione 1970-71.

La SEC ha nuovamente guidato tutti i campionati con nove squadre classificate, di cui tre tra le prime cinque e sei tra le prime 10. I Big Ten erano i successivi con sei squadre, mentre i Big 12 ne avevano quattro e il Big East due, entrambi. I primi 10. ACC, West Coast, American Athletic e Mountain West hanno ciascuna una squadra nel sondaggio.

Ecco l’intera AP Top 25:

1. Tennessee

2. Ramato

3. Stato dell’Iowa

4. Duca

5. Alabama

6. Kentucky

7. Marchetta

8. Florida

9. UConn

10. Texas A&M

11. Kansas

12. Houston

13. Illinois

14. Stato del Mississippi

15. Oregon

16. Stato del Michigan

17. Oklahoma

18. Gonzaga

19. Menfi

20. Purdue

21. Virginia Occidentale

22. UCLA

23. Sii una signorina

24. Michigan

25. Stato dell’Utah

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Basket universitario