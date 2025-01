AP Top 25: Ohio State ha votato n. 1 dopo aver vinto il campionato nazionale

Stato dell’Ohio è stato il numero 1 nel sondaggio finale dell’Associated Press sui 25 migliori college football della stagione martedì dopo aver vinto Nostra Signora al loro primo campionato nazionale dal 2014.

I Buckeyes (14-2) hanno ricevuto tutti i voti n. 1 per la loro corsa prevalentemente dominante ai College Football Playoff. L’irlandese (14-2) si è classificato al secondo posto nella sua classifica post-stagionale più alta dal 1993.

Oregon (13-1), che era stato il numero 1 in otto posti consecutivi ai playoff, ha perso contro l’Ohio State nei quarti di finale del Rose Bowl e si è classificato al numero 3. Il precedente piazzamento alto dei Ducks era stato al numero 2 nel 2014.

Texas (13-3) e Pen State entrambi arrivati ​​alle semifinali sono finiti tra i primi cinque. I Longhorns sono finiti tra i primi cinque per il secondo anno consecutivo per la prima volta dalla stagione 2008-2009. I Nittany Lions sono finiti tra i primi cinque per la prima volta dal 2005.

Questa è la prima volta che i Big Ten hanno tre squadre nella top five finale.

N. 6 Georgia (13-3) è stata la squadra con il punteggio più alto che non ha raggiunto i playoff a 12 squadre. I Bulldog lo seguirono Stato dell’Arizona (11-3), Stato di Boise (12-2), Tennessee (10-3) e Indiana (11-2).

N. 11 Sii una signorina (10-3), che si è concluso con un’impressionante vittoria del Gator Bowl su Duke e il numero 13 BYU (11-2), che ha sconfitto Colorado ha concluso davanti a due squadre dei playoff dell’ACC all’Alamo Bowl, SMU E Clemson .

SMU (11-3) è salito di una posizione al numero 12, davanti al numero 14 Clemson (10-4), nonostante abbia perso contro i Tigers nella partita del campionato ACC e quattro touchdown contro Penn State al primo turno. dai playoff. La classifica finale dei Mustang è stata la più alta da quando sono arrivati ​​ottavo nel 1984. Clemson, che ha perso contro il Texas al primo turno, è finito nel sondaggio finale ogni anno dal 2011.

L’Alabama ha subito il calo maggiore, sei posizioni al numero 17. I Crimson Tide hanno perso due delle ultime tre partite sotto la guida dell’allenatore del primo anno Kalen DeBoer, inclusa una sconfitta per 19-13 contro il Michigan. È il punteggio più basso dell’Alabama nel sondaggio AP finale della stagione dal 2007, quando Nick Saban andò 7-6 nella sua prima stagione come capo allenatore dei Crimson Tide.

L’Ohio State si è classificato al minimo stagionale, al numero 7, dopo una sconfitta per 13-10 contro il Michigan da 21 punti il ​​30 novembre. I Buckeyes sono arrivati ​​sesti ai playoff e hanno giocato la loro migliore palla della stagione. , ha battuto Tennessee 42-17, Oregon 41-21, Texas 28-14 e Notre Dame 34-23 nella partita di campionato ad Atlanta martedì sera.

I Buckeyes hanno vinto il loro sesto campionato AP. Hanno vinto anche nel 1942, 1954, 1968, 2002 e 2014.

L’ascesa di cinque posti dell’Ohio State al numero 1 corrispondeva al massimo nell’ultimo sondaggio. Anche il Mississippi e il numero 16 dell’Illinois (10-3) sono saliti di cinque posizioni.

Il numero di sette squadre della Southeastern Conference nella Top 25 delle finali è il numero massimo dal 2013.

Il campione Big 12 dell’Arizona State (11-3) ha il punteggio più alto da quando la squadra del Rose Bowl del 1996 è arrivata quarta.

Il campione di Mountain West Boise State è finito nella top 10 per la prima volta dal 2011.

BENE. 23 UNLV (11-3), che ha eguagliato il record scolastico di vittorie, è alla fine della stagione per la prima volta.

Nessuna squadra classificata nel precedente sondaggio dell’8 dicembre è stata esclusa dalle prime 25.

Ecco come è stato suddiviso per conferenza il sondaggio finale AP Top 25:

SEC – 7 (#4, 6, 9, 11, 17, 19, 22)

Big Ten – 5 (#1, 3, 5, 10, 16)

ACC – 4 (N. 12, 14, 18, 20)

Grande 12–4 (n. 7, 13, 15, 25)

AAC-2 (N. 21, 24)

Montagna ovest – 2 (#8, 23)

Indipendente – 1 (n. 2)

Ecco tutti i primi 25:

1. Stato dell’Ohio

2. Nostra Signora

3. Oregon

4. Texas

5. Pen State

6. Georgia

7. Stato dell’Arizona

8. Stato di Boise

9. Tennessee

10. Indiana

11. Sii una signorina

12. SMU

13. BYU

14. Clemson

15. Stato dell’Iowa

16. Illinois

17. Alabama

18. Miami (Florida)

19. Carolina del Sud

20. Siracusa

21. Esercito

22. Missouri

23. UNLV

24. Menfi

25. Colorado

