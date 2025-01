AP Top 25: UCLA, Carolina del Sud e Notre Dame rimangono in cima al sondaggio femminile

Il Minnesota è partito con il miglior inizio di 17 partite di sempre e ha guadagnato la sua prima classifica dal 2019, secondo l’Associated Press lunedì. basket universitario femminile LL voto n.24.

I Golden Gophers hanno vinto 16 delle prime 17 gare, con la sconfitta arrivata in Nebraska il mese scorso. Sono stati elencati per la prima volta dal 30 dicembre 2019. La prossima partita sarà martedì al numero 8 del Maryland.

UCLA , Carolina del Sud , Nostra Signora E USC ha continuato a crescere, mantenendosi ancora una volta tra i primi quattro posti nella AP Top 25. I Bruins hanno ricevuto 29 dei 31 voti al primo posto dalla giuria dei media nazionali. I Fighting Irish, che erano senza la guardia All-America Hannah Hidalgo nell’ultima partita per un infortunio alla gamba, hanno ricevuto gli altri due voti migliori.

Invincibile LSU è salito di una posizione al quinto posto. The Tigers and Bruins e No. 9 Stato dell’Ohio sono le uniche tre squadre imbattute rimaste nel basket femminile di divisione I.

UConn era sesto, con Texas scende di due posizioni al settimo posto dopo la sconfitta per 67-50 contro la Carolina del Sud domenica.

TCU è salito di una posizione fino al 10° posto.

Iowa E Michigan è uscito dal sondaggio questa settimana. Due scuole Big Ten hanno subito perdite la scorsa settimana. I Wolverines hanno avuto momenti difficili nelle ultime settimane poiché le partite contro UCLA 1, USC 4 e Ohio State 9 sono state tutte sconfitte. Il Michigan ha battuto la Purdue sabato. L’Iowa ha perso contro Illinois e Indiana la scorsa settimana.

BENE. 24 Oklahoma State sono entrati nel sondaggio per la prima volta dal 2018, eliminando l’allora n. 17 Virginia Occidentale di sabato. Le Cowgirls sono 14-2 in questa stagione e sono in trasferta a Houston e UCF questa settimana prima di ospitare il numero 10 TCU è gennaio 22.

Cal è risalito di sei posizioni fino al 18° posto dopo aver battuto il 21° Stato della Carolina del Nord e lo stato della Florida la scorsa settimana. I Bears hanno la classifica più alta dal 18 al 31 dicembre 2018.

La SEC ha sette squadre questa settimana, con i Big Ten e l’ACC in svantaggio con sei ciascuna. Il Big 12 ne ha cinque e il Big East ne ha uno.

BENE. 23 Utah al n. 10 TCU, venerdì. Gli Utes sono incappati nella loro prima partita in questa stagione come squadra classificata, cadendo al numero 1 del seme in quel momento. 12 Stato del Kansas . Ora lo Utah deve affrontare un altro lungo compito, questa volta contro Sedona Prince e gli Horned Frogs.

N. 13 Oklahoma al numero 2 della Carolina del Sud, domenica. I Gamecocks continuano la loro serie di vittorie consecutive affrontando cinque avversari consecutivi nella partita al numero 19 Alabama giovedì prima di ospitare i Sooners questo fine settimana.

Ecco l’intera AP Top 25:

1. UCLA

2. Carolina del Sud

3. Nostra Signora

4. USC

5. LSU

6. UConn

7. Texas

8. Maryland

9. Stato dell’Ohio

10. TCU

11. Stato del Kansas

12. Kentucky

13. Oklahoma

14. Carolina del Nord

15. Tennessee

16. Duca

17. Georgia Tech

18. Cal

19. Alabama

20. Virginia Occidentale

21. Stato della Carolina del Nord

22. Stato del Michigan

23. Utah

T-24. Minnesota

T-24. Stato dell’Oklahoma

