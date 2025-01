Apenas Sikoa retorna; Tiffany Stratton x Bayley; Cody Rhodes aparecerá e muito mais

Olá a todos e bem-vindos à LIVE COVERAGE e Khel Now RESULTS do WWE Friday Night SmackDown (17 de janeiro de 2025). Faltam apenas algumas horas para o início! Sou o seu anfitrião, Blesson, e farei companhia durante o que promete ser uma noite fascinante da WWE. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo carregue..

A promoção baseada em Stamford fará as malas para San Diego esta semana, já que o Friday Night SmackDown terá origem na Pechanga Arena em San Diego, Califórnia. O episódio de 17/01 da marca Blue seguirá os passos do Monday Night Raw e continuará construindo histórias e partidas para o próximo Main Event de Saturday Night e 2025 Royal Rumble PLE.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no programa, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Tiffany Stratton, LA Knight, Bianca Belair e muitos mais.

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

A partitura solo retorna

A recém-coroada campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, deve defender seu título contra Bayley no show da marca Blue em 17/01. Stratton lucrou o contrato MITB de Nia Jax durante o primeiro episódio do SmackDown em 2025.

Por outro lado, Bayley competiu em uma partida fatal improvisada de 4 jogadores contra Nia Jax, Bianca Belair e Naomi. O gerente geral Nick Aldis prometeu ao vencedor uma chance pelo título contra o recém-coroado campeão.

Bayley venceu na semana passada e agora está pronto para lutar contra Stratton pelo título. Esta será a primeira defesa de título de Tiffany, enquanto Bayley busca conquistar o título pela terceira vez em sua carreira.

Metralhadoras Motor City vs Los Garzas

O ex-WWE Tag Team Champion Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) enfrentarão Angel e Berto (Los Garzas) no episódio desta semana do SmackDown.

No episódio da semana passada, Los Garzas derrotou Preety Deadly enquanto Motor City Machine Guns derrotou A-Town Down Under. As duas equipes se enfrentarão agora para decidir o próximo desafiante ao título de tag team, atualmente detido por Tommaso Ciampa e Johnny Gargano (DIY).

A partitura solo retorna

Apenas Sikoa falhou em sua tentativa de se estabelecer como o “verdadeiro chefe tribal”. Sikoa sofreu uma derrota devastadora contra os reinados romanos na partida tribal onde o sagrado Ula Fala estava em jogo. Sikoa regressa agora ao WWE SmackDown.

