Apesar da reação negativa, Kingdom Come Deliverance 2 e Assassin’s Creed Shadows lideram as pré-encomendas do PS5

Expectativas muito maiores?

Recentemente, houve muitas reações e controvérsias em relação a Kingdom Come Deliverance 2 e Assassin’s Creed Shadows. Apesar disso, ambos os jogos estão atualmente no topo das paradas de pré-venda no PS5.

Esse fato mostra que existem muitos torcedores e jogadores que não dão a mínima para nada e só querem curtir seus jogos favoritos. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Assassin’s Creed Shadows (Deluxe e Standard) e Kingdom Come: Deliverance II (Gold) dominam as paradas da PS Store em #1, #2 e #4, apesar do recente drama e controvérsia em torno da “guerra cultural” 🚀 Como você se sente? sobre esses jogos?😎 pic.twitter.com/3RoxlYqqnw -Rino (@RinoTheBouncer) 25 de janeiro de 2025

Principais artistas em pré-encomendas

Ambos os jogos alcançaram as classificações mais altas na PS Store tanto nas edições regulares quanto nas versões mais caras Gold e Deluxe. A inclusão de Doom: The Dark Ages Premium Edition na lista demonstra o alto nível de interesse dos clientes em jogos conhecidos.

Esta pode ser uma ótima notícia para a Ubisoft, já que o novo jogo Assassin’s Creed pode ser considerado sua tábua de salvação no momento. Já houve muita reação negativa dos torcedores quando o jogo foi adiado duas vezes. Alguns até consideram que a Ubisoft não pode oferecer um jogo livre de bugs.

Também houve muita polêmica relacionada à cultura japonesa e à criação de um jogo que quase lembra Ghost of Tsushima. No entanto, sua recente melhoria na mecânica de jogo, combate, gráficos e novo trailer do modo história lhe renderam alguns pontos positivos entre os fãs.

Além disso, você pode definitivamente ver na lista de pré-encomenda que há muitos fãs obstinados de Assassin’s Creed que querem jogar e experimentar o novo Assassin’s Creed Shadows.

O mesmo pode ser dito de Kingdom Come Deliverance 2. A maior parte da polêmica e reação se deve ao banimento deste jogo na Arábia Saudita por conteúdo considerado imoral. Apesar disso, conta com críticas e expectativas positivas entre os fãs.

Kingdom Come Deliverance 2 está programado para lançamento em 4 de fevereiro de 2025, enquanto Assassin’s Creed Shadows será lançado em 20 de março de 2025. Ambos os jogos estarão disponíveis para jogar no Xbox Series X/S, PS5 e PC. O que você pensa sobre isso? Deixe-nos saber na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.