Apoie o esporte e fortaleça posições na Índia.

2024 foi um ano de conquistas importantes, novas iniciativas e fortalecimento dos laços com a Índia e outras regiões-chave para 1xAposta. A marca estabeleceu parcerias valiosas, recebeu prestigiados prémios e apresentou os seus desenvolvimentos nos maiores fóruns do mundo. Desde 2007, a 1xBet opera como uma empresa global de apostas em mais de 100 países, enquanto o site e o aplicativo da casa de apostas estão disponíveis em 70 idiomas.

1xBet na Índia tornou-se parte da sua vida esportiva

Em 2024, a empresa bateu recordes em vários indicadores-chave, incluindo o número de novos utilizadores (+47%) e o número de utilizadores ativos (+60%).

“A nossa viagem à Índia começou em 2012 como parte da nossa expansão estratégica no mercado asiático. Espera-se que o mercado indiano de apostas desportivas cresça a uma CAGR de 9,1% até 2032. Fomos dos primeiros a ver o potencial deste país com a sua crescente cultura desportiva e digitalização. Desde então, a Índia tornou-se um dos nossos principais mercados e estamos orgulhosos de fazer parte da sua vida desportiva”, lembra Irina Kapoor, Diretora de Marketing da 1xBet.

O críquete é um jogo icônico e um esporte nacional na Índia. É por isso que o críquete ocupa o lugar de maior destaque na plataforma 1xBet: é fixado na parte superior e são criados botões de acesso rápido para os torneios mais importantes, como o IPL. Os especialistas em esportes da empresa acrescentam mercados especiais para partidas de críquete, incluindo estatísticas detalhadas de jogadores individuais.

A principal medida do sucesso do mercado de apostas indiano são tradicionalmente os indicadores associados ao IPL. Durante a temporada ativa do IPL, os registros de novos usuários na 1xBet aumentaram 35% em comparação com a última temporada do IPL, o valor médio da aposta (32%) e o número de FTDs (63%).

Para o público indiano, a 1xBet oferece:

uma ampla variedade de esportes, desde o mega popular IPL até críquete regional, kabaddi e outros torneios esportivos;

uma ampla seleção de mercados de apostas e probabilidades máximas para grandes ganhos;

bônus generosos, promoções para IPL, TNPL, Copa da Ásia e Copa do Mundo T20, bem como promoções para feriados como Holi e Diwali;

soluções de pagamento locais populares: PhonePe, Paytm, UPI;

Suporte pessoal – chats online e linhas diretas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com operadores que falam hindi, tâmil, bengali e outros idiomas locais;

mobilidade: um aplicativo móvel da marca 1xBet e um aplicativo Lite especial.

Em 2024, a 1xBet lançou uma versão Lite especial do seu aplicativo móvel na Índia. Esta versão suporta todas as funções da plataforma, mas ocupa menos espaço na memória do smartphone, requer menos recursos durante o funcionamento e consome menos tráfego. Portanto, o aplicativo funcionará perfeitamente mesmo em smartphones econômicos e com velocidade mínima de Internet móvel.

Esta adaptação ao mercado permitiu à marca criar não só uma plataforma de jogo, mas também uma verdadeira comunidade de fãs do desporto, abrangendo disciplinas clássicas e e-sports. Um dos passos importantes deste ano foi a parceria com a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, que organiza todos os principais torneios a nível de seleções nacionais, incluindo campeonatos mundiais e continentais. A 1xBet também se tornou o principal patrocinador da Skyesports Masters, a primeira liga de franquia de esportes eletrônicos na Índia.

Apoio e contribuição da 11xBet para o desenvolvimento do críquete

A 1xBet é a primeira casa de apostas do setor a promover abertamente os princípios do jogo responsável. Um dos passos importantes deste ano foi a associação com Suresh Raina. O icônico jogador indiano e ex-capitão da seleção nacional de críquete tornou-se um embaixador do jogo responsável.

Durante dois anos, os embaixadores oficiais da marca foram os proeminentes jogadores de críquete Dwayne Bravo e Kieron Pollard.

A associação com os populares atores indianos Ankush Hazra, Sonu Sood e a única Mimi Chakraborty ajudou a chamar a atenção de um novo público para os esportes.

A 1xBet também contribui para o desenvolvimento do críquete fora da Índia. Durante o SA T20, a marca patrocinou duas equipes ao mesmo tempo: Joburg Super Kings e Durban’s Super Giants. O primeiro chegou com sucesso aos Playoffs, enquanto o segundo foi vice-campeão. A casa de apostas também estendeu o seu acordo de patrocínio com os Durban Super Giants para o SA T20 2025. Cada acordo reforça a presença da 1xBet na região e destaca a sua contribuição para o desenvolvimento do desporto.

A empresa também oferece aos seus usuários transmissões ao vivo dos mais importantes campeonatos de críquete e trabalha constantemente para ampliar a lista de torneios, adquirindo as licenças necessárias. Os fãs de críquete podem assistir às transmissões dos jogos em um aplicativo móvel gratuitamente após autorização.

Como os usuários da 1xBet se lembrarão do ano de 2024?

Durante o IPL 2024, a marca lançou diversas promoções para fãs de desporto. Durante esse período, os usuários puderam aproveitar os sorteios de três carros Nexon EV Prime XM, um Apple iPhone 15 Pro, um LG 4K Ultra HD 43″, um Samsung Galaxy S23 Ultra, um Apple Watch Series 9 e outras recompensas. Um total de 65 vencedores levaram para casa esses prêmios.

Como parte da promoção Prize Rush T20, mais de 100 clientes 1xBet ganharam prêmios como Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple iPhone 15 Pro Max, ASUS ROG Strix G16, PlayStation 5 e muitos outros.

Urvashi Rautela, uma famosa atriz, modelo e concorrente de beleza indiana, tornou-se o novo rosto do 1xBet Casino. Durante o ano passado, vários novos jogos foram adicionados à seção Casino e acordos foram assinados com novos fornecedores líderes. Ao mesmo tempo, o entretenimento desenvolvido pela marca 1xGames é especialmente popular entre os fãs de jogos de azar. Essas etapas aumentaram o público da empresa em 40% em relação ao ano passado.

1xBet através dos olhos dos clientes: “Sinto que estou jogando críquete de verdade”

Para a 1xBet, 2024 foi um momento de diálogo com os clientes. A empresa realizou pesquisas periódicas com mais de 10 mil usuários da plataforma. Esses estudos permitiram à marca aprimorar o produto, que atende cada vez mais às necessidades dos players, mantendo uma identidade local única.

A pesquisa também mostrou que a indústria de apostas está mudando. Para os usuários indianos, a 1xBet é mais do que apenas uma plataforma de jogos. “Sinto que estou jogando críquete de verdade”, dizem eles.

“Nossos usuários contam histórias sobre conhecimentos, experiências e conhecimentos de eventos esportivos. Nosso público aborda as apostas de forma consciente, gosta de assistir seus jogos favoritos e ao mesmo tempo ganha dinheiro graças ao seu profundo conhecimento de críquete e outros esportes. A 1xBet permite que os jogadores indianos joguem e apoiem seus times favoritos durante o IPL, Abu Dhabi T10 2024, Copa do Mundo T20, Copa da Ásia e campeonatos regionais ainda menores”, disse Irina Kapoor, representante da marca. “Nosso sucesso pode ser avaliado pelo feedback dos clientes. Estamos felizes porque uma das primeiras razões pelas quais os fãs indianos nos escolheram foi a grande confiança na marca. Isto é seguido pelas melhores taxas do mercado, pagamentos rápidos e excelente atendimento ao cliente.”

Parceria ganha-ganha

O número de participantes no programa de afiliados 1xBet na Índia cresceu 70% no ano passado, um número elevado, mas esperado. Graças aos termos leais do programa, a renda média de um parceiro pode chegar a vários milhares de dólares ou mais. O valor depende de suas fontes de tráfego e estratégia de marketing.

Os membros 1xBet podem desfrutar regularmente de promoções que podem ajudá-los a aumentar ainda mais os seus rendimentos. Um bom exemplo é a competição pelo maior número de FTDs da Índia durante o IPL e a Copa do Mundo. Várias centenas de membros participaram da competição e dividiram um prêmio de US$ 15.000.

1 prêmios xBet

O sucesso da 1xBet nos mercados indiano e global foi reconhecido pela comunidade iGaming e a marca recebeu prêmios de prestígio:

Empresa Afiliada do Ano – Prêmios Internacionais de Jogos

– Prêmios Internacionais de Jogos A melhor experiência de cassino móvel – Prêmio SiGMA Eurásia

– Prêmio SiGMA Eurásia Melhor programa de afiliados 2024 – Prêmio SiGMA Ásia

– Prêmio SiGMA Ásia Operador de apostas esportivas digitais – Prêmios Globais de Jogos Ásia-Pacífico

– Prêmios Globais de Jogos Ásia-Pacífico Melhor casa de apostas online 2024 – Prêmios SiGMA do Leste Europeu

– Prêmios SiGMA do Leste Europeu Melhor aplicativo móvel de apostas esportivas 2024 – Prêmios SiGMA Europa

Estes prémios confirmam os elevados padrões da 1xBet. A empresa oferece condições favoráveis ​​aos parceiros e uma experiência de jogo única aos seus jogadores. Hoje, a 1xBet é um produto perfeitamente localizado com reputação global.

O que esperar em 2025

A equipe 1xBet já prepara vários lançamentos importantes, incluindo a integração de inteligência artificial à plataforma para melhor se adaptar às necessidades dos usuários.

Em 2025, o serviço de suporte indiano da marca aprenderá a falar mais vários idiomas regionais para que a plataforma se adapte perfeitamente a cada cliente.

Juntamente com Suresh Raina, a 1xBet continuará a popularizar os princípios das apostas responsáveis ​​na Índia e a transmitir a importância desta abordagem a todos os jogadores.

Graças às atualizações relevantes, o programa de afiliados 1xPartners se tornará ainda mais conveniente e eficaz. A marca planeja redesenhar a plataforma e a conta 1xpartners.com para melhorar a experiência do usuário. Uma das principais inovações será a integração – um sistema de treinamento passo a passo para novos membros. Para além do aspecto técnico, antes do início do IPL 2025, os parceiros podem esperar uma promoção lucrativa para aumentar os seus rendimentos.

Os planos para o próximo ano também incluem novas colaborações em grande escala com as principais equipas desportivas e embaixadores.

A prioridade da 1xBet em 2025 é continuar a desenvolver uma comunidade baseada no amor ao desporto e nos princípios do jogo responsável.