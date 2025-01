Apoio à Liga dos Campeões: possíveis confrontos de nocaute, como Man City, para enfrentar o Real Madrid ou o Bayern de Munique

A primeira fase da liga da UEFA Champions League chegou a um fechamento dramático na quarta -feira, preparando -se para um estágio de eliminação igualmente divertido que começa dentro de duas semanas. A introdução do novo formato significa que a Liga dos Campeões introduzirá uma nova fase de competição em fevereiro, quando 16 equipes participarão dos playoffs de nocaute. Enquanto as oito melhores equipes da fase da liga obtiveram a passagem direta para a rodada 16, as outras 16 equipes se enfrentarão para avançar na competição e fazer seu curso até a final em 31 de maio na Arena Allianz de Munique.

Embora o grupo completo ainda não tenha sido determinado, o caminho para Munique está ficando mais claro agora que a lista de equipamentos que competem nos playoffs da fase de eliminação é confirmada. A lista de possíveis confrontos é conhecida tanto na próxima rodada quanto na rodada de 16, e os próximos empates e partidas determinarão oficialmente como é visto o restante do torneio para as melhores equipes da Europa.

Antes do empate de sexta -feira, é isso que você deve saber sobre os nocautes da Liga dos Campeões.

Médio

Quem participará dos playoffs da fase de eliminação?

No. 9: Atalanta

No. 10: Borussia Dortmund

No. 11: Real Madrid

No. 12: Bayern de Munique

No. 13: AC Milan

No. 14: psv

No. 15: Paris Saint-Germain

Nó. 16: Benfica

No. 17: Mônaco

No. 18: Brest

No. 19: Feyenoord

No. 20: Juventus

No. 21: Celtic

No. 22: Manchester City

23: Lisboa Sporting

No. 24: Club Brugge

Quem avançou para a rodada 16 com a extremidade superior?

Liverpool Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest

Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest Barcelona Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest

Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest Arsenal Possíveis oponentes nos 16: Milão, Feyenoord, Juventus2

Possíveis oponentes nos 16: Milão, Feyenoord, Juventus2 Enterrar Os possíveis oponentes nos 16: Milão, PSV, Feyenoord, Juventus

Os possíveis oponentes nos 16: Milão, PSV, Feyenoord, Juventus Atlético de Madrid Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City

Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City Bayer Leverkusen Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City

Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City Lille Os possíveis oponentes nos 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting, Club Brugge

Os possíveis oponentes nos 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting, Club Brugge Aston VillaOs possíveis oponentes nos 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting, Club Brugge

Como os playoffs da fase de eliminação funcionam?

As equipes ocuparam o nono a 16 no final da fase da liga será plantada e se sentarão contra uma das equipes não plantadas. Cada equipe semeada terá quatro oponentes em potencial e descobrirá seu verdadeiro inimigo no sorteio de sexta -feira antes de participar de uma série de duas pernas.

A equipe semeada será o apresentador da segunda etapa e a equipe com maior pontuação agregada avançará para a rodada de 16, com tempo extra e penalidades que estão chegando se a pontuação agregada estiver empatada.

Aqui estão as partidas predeterminadas para as equipes que jogarão nos playoffs da fase de qualificação.

Atalanta Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Esporte, Club Brugge

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Borussia Dortmund Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Esporte, Club Brugge

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: real Madrid Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Celtic, Manchester City

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Bayern de Munique Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Celtic, Manchester City

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Milão Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Feyenoord, Juventus

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Psv Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Feyenoord, Juventus

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: PSG Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Mônaco, Brest

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Benfica Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Mônaco, Brest

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Mônaco Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: PSG, Benfica

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Plugue Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: PSG, Benfica

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Feyenoord Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Milão, psv

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Juventus ‘Possíveis oponentes nos playoffs batidos: Milão, psv

‘Possíveis oponentes nos playoffs batidos: céltico Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Real Madrid, Baviera de Munique

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Manchester City Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Real Madrid, Baviera de Munique

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Esportes Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Atalanta, Borussia Dortmund

Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Brugge ClubPossíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Atalanta, Borussia Dortmund

Como você vê o caminho para a rodada 16?

O sorteio da rodada 16 ocorrerá em 21 de fevereiro, logo após a conclusão dos playoffs da fase de eliminação. As equipes que terminaram entre os oito primeiros na fase da liga serão semeados, enquanto aqueles que avançam dos playoffs da fase de eliminação não serão semeados. O grupo de equipes que poderiam enfrentar o equipamento plantado na rodada 16 já estão determinadas, mesmo que os confrontos exatos serão decididos no próximo mês. Novamente, o uso de partidas predeterminadas entrará em jogo aqui.

Quais são as regras para os estágios de qualificação?

Independentemente da rodada, cada empate, exceto o final, será uma série de duas pernas na qual as equipes avançarão com uma melhor pontuação agregada. A regra dos objetivos do visitante não se aplicará mais e se as equipes estiverem empatadas no final de 90 minutos na segunda mão, elas avançarão para o tempo extra e, se necessário, os chutes de penalidade. As equipes não serão mais proibidas de enfrentar a oposição do mesmo país em qualquer estágio das rodadas de eliminação, ao contrário dos anos anteriores.

Datas -chave da Liga dos Campeões