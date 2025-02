Após a capitulação da Liga dos Campeões para o Real Madrid, o império do Manchester City caiu?

Madri, Espanha – 19 de fevereiro: Bernardo Silva de Manchester City reage durante a segunda etapa da liga da liga da liga da UEFA na liga da Liga da Liga do Real Madrid e Manchester City no Estádio Santiago Bernabeu em 19 de fevereiro, 2025 em Madrid, Espanha . (Foto de Diego Souto/Getty Images)

Kyian Mbappé golpes eram direto e rápido. Mas a queda do Manchester City, do topo do futebol à humilhação, tem sido desordenada e dolorosa.

Parecia culminar na quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu, com uma derrota adicional de 6-3 contra o Real Madrid. Mas a capitulação do City e sua primeira partida da Liga dos Campeões em mais de uma década não foram surpreendentes ou repentinos. Ele seguiu uma fase da liga quase calamitosa, no meio de uma temporada que deixou os trilhos há muito tempo.

A campanha de 2024-25 foi a pior do período recorde de Pep Guardiola na cidade. Devils, tem sido o pior de sua carreira. E assim, ele implorou uma pergunta provocativa: é esse o fim? A queda do império? A expiração da máquina Man City?

Houve uma dúvida compreensível para pronunciar a dinastia morta, por medo de que a cidade de Guardiola possa subir e dominar o futebol inglês mais uma vez.

No entanto, há sugestões, que o City nunca poderia retornar às alturas históricas que alcançou recentemente na última temporada.

E há o caso iminente de mais de 100 violações das regras da Premier League, que podem produzir uma decisão a qualquer dia, e dizimam a cidade de uma vez por todas.

Várias das muitas razões para o colapso da cidade foram, até certo ponto, fluido. O ACL rasgado de Rodri em setembro virou uma temporada de zumbido em sua cabeça. Perder um vencedor de Ballon d’Or na base do centro do campo deixaria qualquer equipe enfraquecida. Ele deixou a cidade porosa, sem equilíbrio, e procurou respostas que simplesmente nunca se materializassem.

Guardiola nunca encontrou um ajuste apropriado. Não teve um substituto semelhante ao que está facilmente disponível e não há configurações táticas para a manga recuperar o equilíbrio.

Então a cidade cambaleou, cambaleou e nunca se recuperou.

No entanto, seria uma espécie excessiva e imprecisa, marcar o colapso da cidade na ausência de um jogador. A questão é se a lesão de Rodri exibiu falhas persistentes ou simplesmente agravou por má sorte e outras lesões.

Por um lado, muitos dos jogadores que promoveram a cidade a quatro títulos consecutivos da Premier League estão envelhecendo. Kevin de Bruyne já está passando seu melhor momento. Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, John Stones e outros são o lado errado dos 30 anos. Eles eram as pernas mais jovens, nos anos anteriores, tocavam adjacente a Rodri e se combinaram tão bem com ele. Sua aparente diminuição coincidiu com o desaparecimento do apoio de Rodri.

Mas, por outro lado, ainda existem pernas jovens. O outro problema é que Phil Foden e Oscar Bobb, e outros também estão sofrendo. A defesa da cidade, uma vez protegida por Rodri, tem sido particularmente prejudicial, como exposta.

Ainda há talento nos livros de Man City. Há Foden e Erling Haaland, Bobb e Rico Lewis, Josko Gvardiol e Ruben Dias, Savinho e agora Nico González e Omar Marmoush. Segundo muitas medidas, isso continua sendo o esquadrão mais profundo da Europa. Existem muitas possibilidades de retornar ao topo da Premier League na próxima temporada.

Mas há também a possibilidade de que nenhuma das novas ondas da cidade se compare aos quatro vencedores do título consecutivo. Existe a possibilidade de Rodri nunca ser o mesmo, e um equilíbrio casual nunca é restaurado.

Você cumprimenta severa por infrações financeiras, o City certamente não competirá por troféus. Mas existe a possibilidade de nunca mais serem imperiosos. Se isso é equivalente à queda de um império, está aberto à interpretação.