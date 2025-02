Após a punição “descarada” da ICC, Shaheen Afridi e duas estrelas do Paquistão pelo fato de ter sido com a África do Sul

Na quarta -feira, o Paquistão conquistou uma vitória inesquecível contra a África do Sul em Karachi. Perseguindo o enorme gol 353, Mohammad Rizwan e Salman Agha jogaram duas rodadas inesquecíveis de 122 e 134 Paquistão, vencendo uma para salvar. No entanto, esses não foram os únicos aspectos da partida que focaram a todos. Nas primeiras rodadas de vários jogadores do Paquistão, como Shaheen Afridi, Saud Shakeel e vice -Kamran Ghulam, comemoraram agressivamente contra o batedor sul -africano.

As ações foram definidas como “sem vergonha” pelos usuários de mídia social.

O Conselho Internacional de Krykieta (ICC) chamou a atenção para os atos e puniu o trio. “A ICC impôs uma multa a três jogadores por violar o nível 1 do Código da ICC durante a série de tri-nação com a África do Sul em Karachi”, disse a ICC em um comunicado.

“O marcapasso Shaheen Shah Afridi foi punido com uma multa de 25 % da taxa pela partida por violação do artigo 2.12 do Código, que diz respeito ao” contato físico impróprio com o jogador, o apoio do jogador, árbitro, árbitro, o árbitro ou outra pessoa (incluindo o espectador) durante uma partida internacional “.

O incidente ocorreu na 28ª rodada da África do Sul, quando Shaheen deliberadamente impediu Matthew Breetzke Cakes quando foi liderado pelo single, o que resulta em contato físico e uma troca quente entre dois jogadores.

Em outro incidente, Saud Shakeel e o vice Kamran Ghulam foram multados com uma multa de 10 % de suas taxas por celebrar muito perto para arrancar Temba Bavuma após sua exaustão em 29.

“Ambos os jogadores foram considerados culpados de violar a arte. 2.5 do Código, que diz respeito “ao uso de idiomas, ações ou gestos que desacreditam ou que possam causar a resposta agressiva da massa após sua demissão durante uma partida internacional”, disse a ICC.

Além das multas financeiras, todos os três jogadores receberam um ponto de demissão em seus atos disciplinares. Nenhum dos jogadores teve crimes anteriores nos últimos 24 meses.

Todos os jogadores adotaram sanções impostas e não haverá interrogatórios formais em relação aos incidentes.