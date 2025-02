Após uma perda de moradia perante o estado do Kansas, o estado de Iowa precisa fazer ajustes para manter a esperança do título da NCAA vivo

As curiosas decisões de construção da lista do estado do Kansas foram bastante questionadas em Nauseam no meio de um início de 9 a 11. Do outro lado do salão, as decisões de construção da Lista de Estado de Iowa foram elogiadas bastante na náusea no meio de um início de 17-3.

Então, naturalmente, o Jerome Tang Club entrou no Hilton Coliseum, geralmente um local grave para quem se atreve a entrar, e surpreendeu os ciclones da terceira faixa de 80 a 61 no sábado. É a primeira vez que uma equipe com um recorde perdedor derrota um oponente entre os cinco primeiros da estrada por mais de 15 pontos na história da pesquisa da AP, de acordo com as estatísticas e informações da ESPN.

A derrota não foi apenas a sequência de vitórias de 29 jogos estaduais de Iowa, mas também espalha as sementes de dúvidas sobre se uma equipe construída como ciclones pode escalar a montanha de basquete da universidade para vencer o campeonato nacional. A beleza do estado de Iowa é que a TJ Otzelberger construiu um candidato que se baseava amplamente em avaliações do portal de transferência inteligentes e desenvolvimento interno. O estado de Iowa não tem um orçamento carregado e se tornou uma história nacional porque seu alinhamento de referência apresenta zero jogadores que foram os 100 melhores recrutas no ensino médio.

Essa é uma grande diferença em relação ao precedente histórico que os esquadrões de nível de campeonato têm NBA talento. Talvez Curtis Jones ou Keshon Gilbert se tornem jogadores do próximo nível, mas o júri ainda está fora disso. E essa pode ser a investigação por trás de tudo. O estado de Iowa tem esse talento para obter seis seguidos?

Após o desastre de sábado, algumas perguntas sobre o telhado desse grupo poderiam estar em ordem, porque disparar 44% da faixa de 3 pontos em casa e a perda por 19 simplesmente não acrescenta.

O estado de Iowa cai para uma semente nº 2

O status de Iowa era uma semente número 1 no suporte de palmeira Jerry, mas a perda para os Wildcats deve aumentar os ciclones para uma semente nº 2 na próxima projeção de apoio do torneio da NCAA.

“A perda do estado de Iowa em casa no estado do Kansas custará aos ciclones uma semente nº 1 no novo grupo quando publicada na segunda -feira”, disse Palm. “Os Wildcats foram a um jogo abaixo de 0,500 na temporada com a vitória, então essa é uma perda bastante prejudicial para os ciclones. A partir de hoje, isso é uma perda de quad 3, que faz do ISU na única equipe entre os 25 melhores de A rede com uma perda tão ruim.

“Ainda há seis semanas até o fim, então teremos que esperar e ver o quão ruim acaba machucando os ciclones no final, mas por enquanto é uma queda mínima de uma linha de semente”.

O que o estado de Kansas fez para reprimir o ISU

Uma equipe do estado do Kansas merece crédito para desbloquear algumas maneiras interessantes de perfurar a armadura do estado de Iowa. Tamin Lipsey. Pela primeira vez, talvez a temporada inteira, o estado de Iowa perdeu a compostura e deixou um pouco desonesto ofensivamente no segundo tempo. 22 das 52 tentativas no estado de Iowa foram 2 pontos e não o aro, e os ciclones alcançaram apenas 0,59 pontos por posse em suas posses da corte média, por sinergia.

O tiro milagroso de Jones salvou o estado de Iowa em inúmeras ocasiões nesta temporada, mas só conseguiu lidar com 14 pontos em 15 chutes. O colapso de um único homem em Gilbert recebeu rotineiramente o estado de Iowa, mas a duração e a atividade do estado do Kansas deram a ela problemas reais. Gilbert terminou com apenas oito pontos em 3 de 9 chutes com cinco derrotas de bola.

Ciclones espancados em vidro

A equipe do Estado de Otzelberger e Iowa não ficará feliz com a batalha no copo. A recuperação defensiva tem sido uma área de preocupação dentro dessa equipe técnica, e o estado do Kansas encurralou 43% de suas falhas contra o estado de Iowa, facilmente um máximo da temporada.

É fácil jogar 20 minutos turbulentos no recipiente de lixo, mas isso parecia um pouco diferente. As preocupações silenciosas sobre essa ofensiva de meia quadra foram reveladas para que o mundo o veja. O estado de Iowa foi fabuloso nas margens ao longo do ano, mas pela primeira vez, mostrou uma onça de vulnerabilidade.

Talvez o estado de Iowa se recupere com uma vingança na estrada de segunda -feira contra o Kansas. Talvez tenha sido apenas uma daquelas noites ruins que aconteceu por quase todo esse ano. Fora de Auburn, St. John’s, Alabama, Houston e Duke, há apenas alguns clubes que navegaram em fevereiro sem perda da cabeça. Mas ao entrar no sábado, o estado de Iowa foi reverenciado como uma dessas elites.

A recalibração pode estar em ordem.